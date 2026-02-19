DMZ다큐영화제 새 사령탑에 오동진 평론가

부산·제천 등 주요 영화제 두루 거친 베테랑

"비평·산업 경험 바탕으로 도약 이끌 것"

경기도는 DMZ국제다큐멘터리영화제 신임 집행위원장으로 오동진 영화평론가를 임명했다고 19일 밝혔다.

오 신임 위원장은 현장과 평단을 두루 거친 영화계 베테랑이다. 부산국제영화제 집행위원과 아시안필름마켓 운영위원장, 제천국제음악영화제 집행위원장 등을 역임했다. 현재 들꽃영화상 운영위원장과 부천국제판타스틱영화제 조직위원을 맡고 있다.

경기도는 오랜 기간 현장에서 쌓은 안목과 네트워크에 주목했다. 강지숙 경기도 콘텐츠산업과장은 "산업과 비평을 두루 경험한 만큼 영화제의 안정적 운영과 질적 도약을 이끌 것"이라고 평가했다.

올해로 18회를 맞는 DMZ국제다큐영화제는 9월 10일부터 16일까지 고양과 파주 일대에서 열린다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



