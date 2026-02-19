고양시, 일산동 '미래타운' 주민설명회…원도심 정비 마중물 되다

A4·A5 구역 단위 '통합 개발'

'공공참여' 시 사업성 대폭 개선

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 13일 일산종합사회복지관에서 주민과 토지 등 소유자 등 약 170명이 참석한 가운데 '일산동 소규모주택정비 관리계획(이하 미래타운) 수립 고시에 따른 주민설명회'를 성황리에 개최했다고 19일 밝혔다.

고양특례시(시장 이동환)가 지난 13일 '일산동 소규모주택정비 관리계획 수립 고시에 따른 주민설명회'를 개최하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 지난해 12월 지정·고시된 관리계획의 후속 조치로, 개별 사업을 A1~A5 5개 구역 단위로 묶어 체계적인 개발을 유도하고 공공참여시 부여되는 다양한 특례 사항을 알리기 위해 마련됐다.

우선 관리계획 수립에 참여한 ㈜이음엔지니어링은 관리계획의 수립 배경과 상세 내용을 설명했다. 특히 과거 재정비촉진지구 해제 이후 아파트 건립이 불가능했던 제1종일반주거지역을 제2종일반주거지역으로 상향하고, 도로·공원 등 기반시설 계획을 완료함으로써 주민들이 실제 사업을 추진할 수 있는 법적·실무적 토대가 마련됐음을 강조했다.

한국부동산원은 사업의 단계별 절차와 함께 주민들의 최대 관심사인 '종전자산가액 산정기준일'을 명확히 안내했다. 부동산원 관계자는 "내 집과 땅의 가치를 평가하는 기준일은 건축심의 결과 통지일"이라며 이 시점이 향후 주민 분담금을 결정짓는 중요한 분기점이 된다는 점을 상세히 설명해 주민들의 궁금증을 해소했다.

이어 고양도시관리공사는 공공참여시 부여되는 ▲사업면적 확대(최대 4만㎡) ▲임대주택 비율 감소 ▲행정 및 전문 사업관리 지원 등에 대한 특례 사항을 발표했다. 특히 공사비 750만원, 평당 분양가 2200만원을 기준으로 한 시뮬레이션 결과를 통해 민간 단독 시행 대비 공공 공동시행 시의 객관적인 사업성 분석 수치를 제시했다.

특히 일산동 A4·A5 구역의 경우 공공 참여 시 통합 개발 조건을 충족해 '규모의 경제' 달성이 가능한 것으로 나타났다. 공사 측은 구역 통합을 통해 세대수 증가 및 건축규제 최소화가 이뤄질 경우 사업성이 현저히 개선된다는 구체적인 데이터를 공개해 눈길을 끌었다.

고양시 관계자는 "이번 설명회는 미래타운의 개념과 정비사업 절차, 공공참여의 장점에 대해 정확한 정보를 제공하는 것이 목적이었다"며, "앞으로도 투명한 정보 공개와 체계적인 행정 지원을 통해 일산동 미래타운이 고양시 원도심 정비의 성공 모델로 자리 잡도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



