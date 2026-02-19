로보락, 로봇청소기 'S10 맥스V 울트라' 출시 기념 이벤트 진행

26일까지 '로보락 복주머니 전하기'…27일 신제품 판매

로보락이 2026년 플래그십 신제품 로봇청소기 'S10 맥스V 울트라' 출시를 앞두고 오는 26일까지 '로보락 복주머니 전하기' 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

로보락이 신제품 로봇청소기 ‘S10 MaxV Ultra’ 출시 기념 사전 이벤트를 오는 26일까지 진행한다. 로보락 AD 원본보기 아이콘

이벤트 페이지에서 복주머니를 열어 새해 운세를 확인하면 참여가 완료된다. 참여자 전원에게 로보락 전용 클리너 할인 쿠폰, 메가커피 아메리카노 교환권, 네이버페이 포인트 중 1종을 증정한다.

지인에게 이벤트를 공유하면 신제품 S10 맥스V 울트라 당첨 기회가 주어지며, 공유 횟수가 많을수록 당첨 확률이 높아진다.

2026년 플래그십 모델인 S10 맥스V 울트라는 전작 대비 강화된 3만6000파스칼(Pa) 하이퍼포스 흡입력을 제공한다. 섀시 리프트와 도크 기능도 대폭 강화했다. 분당 4000회 진동하는 비브라라이즈 5.0 확장형 음파 물걸레 시스템을 탑재해 정밀한 물걸레 청소를 지원한다.

신제품은 오는 27일부터 정식 판매된다. 가격은 일반형 189만원, 직배수형은 204만원이다.

로보락 관계자는 "S10 맥스V 울트라 출시를 앞두고 친근하고 새해 분위기에 맞는 콘셉트의 고객 참여형 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 사용자의 라이프스타일을 반영한 혁신적인 제품을 선보이는 것은 물론 다양한 프로모션 활동을 통해 고객 만족도를 높여 나갈 것"이라고 말했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



