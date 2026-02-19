본문 바로가기
LG AI연구원, 윤리 책무성 보고서 공개…"기술 안전·신뢰 구축"

장보경기자

입력2026.02.19 10:00

유네스코 AI 윤리 권고 이행 현황 공개
인간존중·공정성·안전성 등 5대 핵심가치

LG 인공지능(AI)연구원이 책임 있는 AI와 포용적 AI 실현 노력을 담은 AI 윤리 책무성 보고서를 공개했다.


LG AI연구원은 19일 LG전자와 LG유플러스 등 주요 계열사의 AI 윤리 실천 사례를 담은 AI 윤리 책무성 보고서를 발간했다고 밝혔다.

이홍락(왼쪽)·임우형 LG AI연구원 공동 연구원장이 사진을 촬영하고 있다. LG

LG는 지난 2023년부터 전 세계 기업 중 유일하게 유네스코의 AI 윤리 권고 이행 현황을 매년 공개하고 있다.

이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장은 "AI 기본법 시행 등 시시각각 변하는 규제에 수동적으로 대응하는 것이 아니라 고객과 사회가 안심하고 모두가 AI의 혜택을 누릴 수 있도록 기술의 안전과 신뢰를 선제적으로 구축하는 것이 LG가 AI로 추구하려는 본질적인 가치"라고 말했다.


임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "기술 혁신의 혜택이 소수에게만 집중되지 않고 AI가 사회의 신뢰를 얻을 수 있도록 노력할 것"이라며 "불확실성의 시대에도 변하지 않는 신뢰의 가치를 증명해 나가겠다"고 했다.


한편 LG는 지난 2022년 AI를 개발하고 활용하는 LG 구성원이 지켜야 할 올바른 행동과 가치 판단의 기준인 'LG AI 윤리원칙'을 발표한 바 있다. 인간존중, 공정성, 안전성, 책임성, 투명성을 5대 핵심 가치로 내세웠다.

구광모 LG그룹 회장은 지난해 3월 정기 주주총회에서 "컴플라이언스를 기업의 성장과 발전의 핵심 인프라로 생각하는 인식의 전환이 필요하며 이러한 인식의 전환에 있어 LG 구성원 그 누구도 예외가 될 수 없다"고 강조한 바 있다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

