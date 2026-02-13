미·일 5500억달러 투자 협상 '이견'…미·대만은 무역 합의 서명

투자 1호 안건 관련 최종 합의 불발

데이터센터용 가스 발전시설·인공 다이아몬드 생산공장 등

미국과 일본 정부가 지난해 7월 무역 협상 타결 당시 합의한 5500억달러(약 794조원) 규모의 일본의 대미 투자 1호 안건을 논의했으나 최종 합의에는 이르지 못했다.

교도통신과 NHK에 따르면, 미국을 방문 중인 아카자와 료세이 일본 경제산업상은 12일(현지시간) 워싱턴DC에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 회담한 뒤 "협의가 진전된 부분도 있지만 여전히 조율해야 할 사안이 남아 있다"고 밝혔다. 그는 "양국의 상호 이익에 부합하는 안건을 만들기 위해 긴밀히 대응하기로 했다"면서도 "아직 큰 격차가 있다"고 인정했다.

특히 아카자와 경제산업상은 "하이 리스크·하이 리턴 사업은 우리 입장에서는 세금이 투입되는 만큼 바람직하지 않다"고 언급해 투자 구조를 둘러싼 이견이 있음을 시사했다.

일본은 데이터센터용 가스 발전시설, 인공 다이아몬드 생산공장, 항만 정비 등을 투자 안건으로 미국과 조율 중인 것으로 전해졌다.

다만 투자 결정권은 도널드 트럼프 미국 대통령이 쥐고 있어 투자 협의위원회 논의 결과를 미국 측 위원회가 재검토한 뒤 최종 추천한다.

아카자와 경제산업상은 다음 달 19일로 알려진 미일 정상회담 전 일정 부분 접점을 찾겠다는 입장을 내비쳤다. 그는 "다카이치 사나에 총리의 (내달) 미국 방문에서 성과가 많아지도록 한다는 관점도 당연히 염두에 두고 협상하고 있다"고 했다.

한편 미국과 대만은 이날 상호 관세 인하와 시장 개방, 투자 확대를 골자로 한 무역 합의에 서명했다. 미국은 대만산 제품에 대한 관세를 20%에서 15%로 낮추고, 대만은 관세 장벽의 99%를 철폐·인하하기로 했다.

대만은 반도체·에너지·AI 분야에서 2500억달러 규모의 대미 직접투자를 추진하고, 미국산 LNG·원유·항공기·전력장비 등의 구매도 확대할 계획이다.

라이칭더 대만 총통은 이번 합의로 대미 수출 평균 관세율이 크게 낮아져 산업 전반의 경쟁력이 한층 강화됐다고 평가했다. 다만 일각에서는 미국산 제품 수입이 늘어날 경우 자동차와 농업 등 일부 산업이 타격을 받을 수 있다는 우려도 제기되고 있다.





