안방 1열이 공연장으로…아이유·성시경·박지현 '귀호강' 성찬

①2026 설 연휴 음악 특집 프로그램

집에서 떼창하며 즐기는 인기 콘서트

'아이유 콘서트 : 더 위닝' 상영 포스터. EDAM엔터테인먼트 제공

설 연휴 기간 지상파와 케이블 방송사가 인기 가수들의 콘서트 실황과 인공지능(AI) 기술을 접목한 특별 무대를 대거 편성한다. 고물가 여파로 오프라인 공연 관람이 부담스러운 시청자들을 위해 안방극장을 거대한 공연장으로 탈바꿈한다. 특히 이번 설에는 기술적 완성도를 높인 콘서트 실황 중계가 줄을 이으며 거실에서의 '떼창' 열기를 예고했다.

성시경·아이유, 설 연휴의 시작과 끝

SBS는 설 연휴 첫날인 14일 오후 8시30분 '설 특집 콘서트 성시경'을 방송한다. 이번 특집은 성시경의 데뷔 25주년을 기념해 지난해 12월 열린 콘서트를 TV판으로 재구성한다. 데뷔 25주년을 맞은 성시경의 음악 타임라인을 그대로 따라가는 콘서트로 호응을 얻은 공연이다.

성시경은 자신의 음악 인생을 집대성한 히트곡 메들리를 선보인다. 화사와 함께한 듀엣곡 '굿 굿바이(Good Goodbye)' 무대를 TV 최초로 공개한다. 특히 이 방송은 재방송이나 온라인동영상서비스(OTT) 공개 없이 오직 본 방송으로만 시청할 수 있다.

MBC는 설 당일인 17일 오후 9시30분 'MBC 설특집 슈퍼 스테이지 아이유 콘서트: 더 위닝' 실황을 단독 중계한다. 이번 방송은 아이유가 서울월드컵경기장에서 개최한 월드투어 앙코르 콘서트를 4K 고해상도 영상으로 편집했다. 러닝타임은 124분으로, '홀씨'와 '쇼퍼' 등 최신곡을 포함한 24곡의 무대를 선보인다.

'설 특집 콘서트 성시경'. SBS 제공

트로트 열풍…오디션 우승자들의 진검승부

KBS 2TV는 17일 오후 7시30분 '2026 복 터지는 트롯대잔치'를 편성해 장년층 시청자를 공략한다. 관객과 호흡하며 세 가지 복주머니 속 선물을 맞춰보는 퀴즈와 트로트 공연을 결합한 콘셉트다.

가수 이찬원이 진행을 맡고 김연자, 박현빈 등 국내 대표 트로트 가수들의 화려한 무대와 관객들의 뜨거운 열정과 함성이 어우러진 '신개념 쌍방향 소통형 트롯 쇼'로 꾸며진다. 박서진·박지현, 안성훈·나태주·김희재를 비롯해 선후배 가수들의 콜라보레이션 무대도 펼쳐진다. 특히 박지현은 신곡 무대를 최초 공개한다.

MBC가 야심차게 준비한 신규 예능 '1등들'은 15일 오후 8시50분에 첫 방송한다. '슈퍼스타K', 'K팝스타', '위대한 탄생', '보이스코리아', '싱어게인', '내일은 국민가수' 등 역대 음악 오디션 프로그램의 최종 우승자들이 모여 실력을 겨루는 오디션 끝장전이다. 한 무대가 끝날 때마다 대중 평가단 300명의 투표로 순위가 바뀐다. 배우 이민정, 방송인 붐이 MC를 맡고, 배우 허성태와 가수 백지영, 박지현, 르세라핌 김채원 등이 패널로 출연한다.





이이슬 기자



