설 연휴, 과천과학관 무료 개방…'감각' 체험으로 가족 관람객 맞는다

국립과천과학관이 설 연휴를 맞아 상설전시관을 무료 개방하고 '감각'을 주제로 한 체험 프로그램을 운영한다. 단순 관람을 넘어 촉각과 바람, 생명 관찰을 결합한 체험형 프로그램으로 가족 단위 방문객 유치에 나선다는 구상이다.

과학관은 14일부터 18일까지(17일 휴관) 상설전시관을 무료로 개방한다. 창작스튜디오에서는 특별전 '감각의 구조: 촉각'을 열어 손으로 만지고 느끼는 체험을 통해 감각의 역할을 탐색하도록 구성했다. 다양한 재료로 엽서·책갈피를 제작하고 점자로 문구를 표현해보는 참여형 프로그램도 마련됐다.

16일과 18일에는 '새해 바람으로 날아 연' 체험이 진행된다. 풍향계와 가오리연을 직접 만들어 보며 바람의 방향과 힘을 체험하는 방식이다. 체험은 한국과학문명관 전시물 관람으로 이어진다.

곤충생태관에서는 '꿈틀꿈틀 곤충탐험'을 통해 장수풍뎅이와 흰점박이꽃무지 유충을 관찰하는 전시 연계 프로그램을 운영한다. 중앙홀에서는 이동형 과학전시물 20종을 활용한 '2026 Winter Sci-POP 특별 체험전'과 명절놀이 체험도 함께 열린다. 한성과학고 학생들의 자원봉사 해설도 진행된다.

한형주 국립과천과학관 관장은 "가족이 함께 과학을 느끼고 이야기하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



