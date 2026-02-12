머스크 동생도 '엡스타인 연루' 의혹…"그녀와 함께한 시간에 만족"

논란 커지자 해명 나선 킴벌 머스크

"엡스타인과 사무실서 한번 만난 게 전부"

미성년자 성착취범 제프리 엡스타인 관련 수사 문건을 둘러싼 파장이 이어지는 가운데 테슬라 창업자인 일론 머스크의 친동생도 이에 연루됐다는 보도가 나왔다.

머스크 동생, 엡스타인에 여성 소개받은 정황

11일(현지시간) 블룸버그 통신과 가디언 등은 일론 머스크의 동생이자 요식업계 사업가인 킴벌 머스크가 엡스타인으로부터 최소 두 명의 여성을 소개받은 정황이 포착됐다고 전했다. 최근 미 법무부가 공개한 약 300만 건의 엡스타인 문건을 분석한 결과, 킴벌 머스크는 직접 엡스타인에게 여성 소개에 대한 감사를 표한 내용 등이 확인됐다.

보도에 따르면 킴벌 머스크는 2012년 10월 엡스타인에게 "오늘 즐거운 만남(hang out)이었다. 제니퍼와 나를 연결해줘서 정말 고맙다"고 이메일 보냈다. 이후 또 다른 이메일을 통해 "지금까지 그녀와 함께한 시간에 만족한다. 그녀는 훌륭하다"고 평했다. 가디언은 해당 여성이 변호사를 통해 엡스타인에게 강요와 학대를 받았다고 주장한 인물이라고 지적했다.

또 2015년 6월 작성된 이메일에서는 엡스타인이 사니타라는 사람에게 "킴벌에게 또 다른 여자애를 줬는데 좋아하더라"는 취지의 메시지를 보낸 내용도 공개됐다. 엡스타인은 이미 2008년 플로리다주에서 미성년자 약취로 기소됐으나, 그 이후에도 킴벌 머스크와 계속 교류해왔던 것으로 보인다.

킴벌 머스크, 엡스타인 의혹에 적극 부인…"섬에 간 적도 없어"

이에 킴벌 머스크는 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 "2012년 친구에게 소개받은 30세 여성과 데이트했으며, 엡스타인이 소개하지 않았다"고 해명했다. 이어 "그 악마(엡스타인)와는 뉴욕에 있는 사무실에서 한 번 만난 것이 전부이며, 그의 섬에는 간 적이 없다"고 강조했다.

킴벌 머스크는 스페이스X 창립부터 2022년까지 이사회에서 활동했으며, 테슬라 이사로도 이름을 올렸다. 또 요식업체 키친 레스토랑의 공동창업자이기도 하다.

한편 엡스타인은 헤지펀드 매니저 출신 억만장자로, 1994년부터 2004년까지 본인이 소유한 미국령 버진아일랜드의 리틀세인트제임스 섬으로 유력인사를 초대해 미성년자를 포함한 여성들과 성관계를 맺도록 알선한 혐의로 기소돼 2019년 감옥에서 극단 선택을 했다.





