국힘 공관위원장 이정현 임명·당헌 개정…지선모드 돌입

우수연기자

유제훈기자

입력2026.02.12 11:15

국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 공천관리위원장에 이정현 전 새누리당(국민의힘 전신) 대표를 임명했다. 보수정당 험지로 꼽히는 호남에서 지역구 재선에 성공한 이 전 대표를 통해 외연 확장 의지를 보여준 것으로 풀이된다.


장동혁 국민의힘 대표는 12일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "조속히 공관위 구성을 마무리하고 지방선거 준비에 나설 수 있도록 오늘 최고위에서 의결해 주길 바란다"며 이같이 밝혔다.

새누리당 대표를 지낸 이정현 전 의원이 아시아경제 본사에서 AK라디오에 출연, 소종섭 스페셜리스트와 인터뷰하고 있다. 허영한 기자

새누리당 대표를 지낸 이정현 전 의원이 아시아경제 본사에서 AK라디오에 출연, 소종섭 스페셜리스트와 인터뷰하고 있다. 허영한 기자

장 대표는 "이 전 대표는 지역주의 벽을 용기 있게 허문 존경받는 정치인"이라며 "험지인 호남에서 두 차례 국회의원에 당선돼 통합과 도전의 가치를 상징적으로 보여줬다"고 인선 배경을 설명했다. 전남 곡성 출신인 이 전 대표는 비례대표로 원내에 입성한 데 이어, 순천시·곡성군과 순천 선거구에서 각각 국회의원으로 당선된 바 있다. 이 전 대표는 "공천이 혁신적이었으면 좋겠다"면서 "청년이 최대한 정치의 중심으로 들어오게 할 것"이라고 했다.

한편 이날 국민의힘은 전국위원회를 열어 선거를 앞둔 당헌·당규 개정 절차를 마무리한다. 인구 50만명 이상이거나 최고위원회가 의결한 자치구·시·군에 대해 중앙당 공천관리위원회가 기초단체장 후보를 추천할 수 있도록 하는 내용 등이 포함됐다. 국민의힘 소장파는 "당내 민주주의와 지방 분권에 역행한다"고 우려한 바 있다. 광역·기초의원 선거에 여성·청년 의무 공천제를 도입하고, 청년 정치 참여 기회 확대를 위해 경선 득표율에 최대 20점을 가산하는 정량적 가산점을 도입하는 내용도 담긴다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
