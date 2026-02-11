본문 바로가기
삼성중공업, 컨테이너선 2척 4686억원 수주

서믿음기자

입력2026.02.11 13:06

올해 누적 수주 12억불
연간 목표의 9% 달성
LNG·에탄·컨테이너·원유선 등 선종 다변화

삼성중공업은 아프리카 지역 선사로부터 컨테이너운반선 2척을 4686억원에 수주했다고 11일 공시했다. 해당 선박은 2028년 5월까지 차례로 인도될 예정이다.

삼성중공업의 세이버윈드캡이 설치된 컨테이너운반선. 삼성중공업 제공

삼성중공업의 세이버윈드캡이 설치된 컨테이너운반선. 삼성중공업 제공

원본보기 아이콘

이번 계약으로 삼성중공업의 올해 누적 수주 실적은 총 7척, 12억불을 기록했다. 이는 연간 수주 목표인 139억불의 약 9%에 해당한다.


선종별로는 LNG운반선 2척, 에탄운반선 2척, 컨테이너운반선 2척, 원유운반선 1척 등으로 다양한 선종에서 고르게 수주 실적을 쌓고 있다.

삼성중공업 관계자는 "컨테이너운반선은 노후선 비중이 높은 8000~13000TEU급을 중심으로 교체 수요가 지속될 것으로 보인다"며 "친환경 기술 경쟁력을 바탕으로 수익성 중심의 수주 전략을 이어가겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
