산업부, 국가핵심기술 유출 막는다…보안 컨설팅·설비 구축 지원 확대

중소기업·대학 중심 53개 기관 지원

기술보호 체계 강화로 산업경쟁력 방어

산업통상부가 기술 유출을 선제적으로 차단하기 위해 산업기술과 국가핵심기술 보유 기관을 대상으로 맞춤형 보안 지원에 나선다. 기업 현장 진단부터 보안 설비 구축까지 단계별 지원을 통해 기술 보호 체계를 강화하겠다는 계획이다.

산업부는 기술 유출 위험 진단과 기업 실정에 맞는 기술 보호 체계 마련을 골자로 한 '기술보호 전문컨설팅 지원사업'과 '보안설비 구축 지원사업'을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.

기술보호 전문컨설팅 지원사업은 보안 전문가가 기업 현장을 직접 방문해 보안 취약점을 진단하고 대응 방안을 제시하는 프로그램이다. 오는 12일 공고를 통해 산업기술 및 국가핵심기술 보유 기관을 대상으로 모집하며, 단기 보안 컨설팅 30개사, 중기 보안 컨설팅 13개사 등 총 43개 기관을 지원할 계획이다.

보안설비 구축 지원사업은 국가핵심기술 보유 기관을 대상으로 CCTV, DRM(디지털 저작권 관리) 등 보안 설비 구축 비용을 지원하는 사업이다. 지난 3일 사전 공고에 이어 다음달 4일 본공고가 진행되며, 수요 맞춤형과 컨설팅 연계형 두 가지 유형으로 운영된다.

산업부는 최근 국가 간 기술 확보 경쟁이 격화되면서 기술 유출이 개별 기업을 넘어 국가 산업 경쟁력을 위협하는 사안이라는 인식 아래 지원 규모와 대상을 지속 확대해 왔다. 지원 규모는 2024년 5억원, 44개사에서 2025년 7억8000만원, 52개사로 늘었고, 올해는 8억7000만원, 53개사로 확대된다.

특히 올해는 실태조사 결과 보안 역량이 상대적으로 취약한 중소기업과 대학을 중심으로 지원 대상을 선정할 예정이다. 지난해 보안 역량 평가 점수는 대기업 92.9점, 중견기업 84.4점, 중소기업 74.9점, 연구기관 84.3점, 대학 61.2점으로 나타났다.

산업부 관계자는 "기술 보호의 중요성에도 불구하고 일부 기관은 인식 부족과 비용 부담으로 보안 강화에 어려움을 겪고 있다"며 "이번 지원 사업이 국가핵심기술 보유 기관의 견고한 기술 보호 체계를 구축하는 마중물 역할을 할 수 있도록 지속 노력하겠다"고 밝혔다.

사업 세부 내용과 신청 방법은 한국산업기술보호협회 홈페이지와 산업보안 정보도서관을 통해 확인할 수 있다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



