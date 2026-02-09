고려아연, 매출 16.6조…창사 이래 최대 실적

44년 연속 영업흑자 기록도 세워

매출 전년 대비 37.6%↑

고려아연이 작년 창사 이래 최대 실적을 달성했다. 44년 연속 영업흑자라는 기록도 세웠다.

고려아연은 작년 연결 기준 매출액 16조5812억원, 영업이익 1조2324억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 매출액과 영업이익 각각 전년 대비 37.6%, 70.3% 증가했다.

고려아연 온산제련소 전경. 고려아연 AD 원본보기 아이콘

고려아연은 "아연을 포함한 기초금속 시장의 업황 악화로 국내외 제련소들의 경영 실적이 부진하는 등 어려운 대외 여건 속에서 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.

고려아연의 매출과 영업이익 기록은 핵심광물 회수율 확대 노력과 글로벌 환경 변화에 시의적절하게 대응한 결과다. 고려아연은 "최윤범 회장 취임 이후 추진한 신사업 전략 '트로이카 드라이브'도 결실을 보이며 시너지'를 내고 있다"면서 "2024년 9월부터 이어지고 있는 MBK파트너스와 영풍의 적대적 인수합병 시도에도 고려아연 경영진과 임직원이 합심해 이뤄낼 결과라는 점에서 더욱 주목된다"고 말했다. 트로이카 드라이브는 신재생에너지와 그린수소, 이차전지 소재, 자원순환 사업을 일컫는다.

고려아연은 성장성뿐만 아니라 수익성도 향상됐다. 작년 연간 영업이익률은 7.4%로 전년 대비 1.4%포인트 상승했다. 이는 안티모니와 금, 은 등 핵심광물과 귀금속 분야의 회수율 증대를 바탕으로 관련 제품들의 수요 증가와 가격 상승효과에 대응한 결과로 풀이된다.

현재 고려아연은 게르마늄과 같은 갈륨 등 핵심광물을 추가 생산하기 위해 온산제련소에 신규 설비투자를 진행하고 있고, 미국 정부와 함ㅁ께 약 74억달러(약 10조9000억원)를 투자해 핵심광물 11종을 포함한 비철금속 13종을 생산하는 미국 통합 제련소를 짓고 있다.

고려아연은 미국 자원순환 사업 자회사 페달포인트를 통해 주요 금속을 함유한 전자폐기물 등 순환자원을 수거한 뒤 온산제련소 등에서 금속을 다시 회수할 수 있도록 전처리(가공)하고 있다.

고려아연 관계자는 "온산제련소 고도화와 송도 R&D 센터 건립, 미국 통합 제련소 건설 등 국내외 핵심 프로젝트들을 성공적으로 이끌며, 미래 경쟁력 강화를 위한 계획들을 차질 없이 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>