본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

경기도북부119특수대응단, 북한산국립공원과 동계 산악사고 합동훈련 돌입

이종구기자

입력2026.02.09 17:10

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도북부119특수대응단·북한산국립공원 협업
빙설 구조 환경 분석 기반 실전형 훈련…재난 대응 역량 제고

경기도북부119특수대응단은 겨울철 산악사고 발생 시 신속하고 효율적인 인명구조와 대원들의 안전 확보를 위해 9일 양주시 소재 가래비 빙벽장에서 '동계 빙설 산악사고 대응 합동훈련'을 실시했다.

경기도북부119특수대응단이 9일 양주시 소재 가래비 빙벽장에서 '동계 빙설 산악사고 대응 합동훈련'을 실시하고 있다. 경기도북부소방재난본부 제공

경기도북부119특수대응단이 9일 양주시 소재 가래비 빙벽장에서 '동계 빙설 산악사고 대응 합동훈련'을 실시하고 있다. 경기도북부소방재난본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 훈련은 '2026년 구조대원 교육·훈련 추진 계획'에 따라 마련됐으며, 빙설 환경이라는 특수한 구조 상황에서의 전문성을 높이고 유관기관 간 유기적인 협력 체계를 점검하는데 중점을 뒀다.


훈련에는 경기도북부119특수대응단과 북한산국립공원 구조대원 5명이 참여하며 북한산국립공원 특수산악구조대 대원이 강사로 나서 전문적인 교육을 진행했다.

주요 훈련 내용은 빙설 구조 환경에 대한 체계적인 분석과 이해를 바탕으로 실제 사고 현장과 유사한 시나리오로 구성됐다.


이론은 ▲빙설 구조 환경의 특성 ▲눈사태 수색 기법 ▲빙벽 등반 전술, 실습은 ▲빙벽 접근 및 앵커 설치 ▲설사면 구조 대상자 들것 결속 및 후송 등으로 이뤄졌다


특히 이번 훈련은 유관기관 간 역할 분담과 소통 체계를 점검하고, 협업을 통한 팀 단위 재난 대응 능력 향상에 중점을 두고 진행됐다.

권선욱 단장은 "겨울철 산악사고는 구조 환경이 매우 열악해 대원들의 안전 확보가 무엇보다 중요하다"며 "지속적인 합동훈련을 통해 어떤 악조건 속에서도 도민의 생명을 안전하게 구할 수 있는 최상의 대응 태세를 유지하겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

색 하나 바꿨을 뿐인데…"명품 같잖아?" 아이폰 불티나게 팔리는 中 색 하나 바꿨을 뿐인데…"명품 같잖아?" 아이폰 불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기