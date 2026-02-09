본문 바로가기
대전TP, 혁신 기술 보유 기업 지원 'D-유니콘 프로젝트 참여기업' 모집

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.09 16:49

사업화 지원금·투자 IR 등 기업당 최대 6000만원 지원

9~27일까지 접수

대전테크노파크 전경

대전테크노파크가 대전 지역의 혁신 기술을 보유한 기업을 선발해 성장을 집중적으로 지원하는 '제5기 D-유니콘 프로젝트' 참여기업을 모집한다.


올해로 5회째를 맞이한 D-유니콘 프로젝트는 대전시 대표 스케일업(Scale-up) 프로그램으로, 그간 D-유니콘 프로젝트(2~4기)를 통해 지원받은 29개 기업은 매출 568억 원 증가, 고용 133명 창출, 기업가치 3186억 원 상승 등 가시적인 성과를 거둔 바 있다.

지원 대상은 대전에 본사를 둔 업력 3년 이상 중소·벤처기업 가운데 최근 5년 이내 투자유치 누적액 5억 원 이상의 비상장 기업이다.


선정은 기술력과 글로벌 시장 진출 가능성, 성장 잠재력 등을 종합적으로 평가해 요건심사·서류평가·발표평가 등 3단계 심사를 거쳐 이뤄진다.


선정 기업에는 기업당 최대 6000만 원의 사업화 지원금과 함께 ▲D-유니콘 라운지 활용 ▲글로벌 진출 컨설팅 및 전시회 참가 ▲국내외 VC 투자 연계 IR ▲전문가 멘토링 등 맞춤형 지원 패키지가 제공된다.

참여 신청은 9일부터 27일까지 대전기업정보포털(DIPS)에서 온라인으로 접수하면 된다.


김우연 대전 TP 원장은 "D-유니콘 프로젝트는 성장 가능성이 검증된 지역 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약할 수 있도록 지원하는 대전의 대표적인 스케일업 프로그램"이라며 "기업 수요 중심의 실질적인 지원을 통해 유망 기업의 지속 성장을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

