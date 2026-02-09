[특징주]HDC현산, 이익률 개선 기대감에 5%대 ↑

HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 21,900 전일대비 1,000 등락률 +4.78% 거래량 724,515 전일가 20,900 2026.02.09 14:55 기준 관련기사 롯데건설, 성수4지구 수주전 가세…입찰보증금 500억 현금 선납"청약통장, 이번 달엔 날리지 말자"…2월 분양 1만가구 '골라 넣는 법'[실전재테크]GDP 성장률 1.4%P 깎아먹은 건설…19개월 연속 침체 ‘역대 최장’(종합) 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 이익률 개선 기대감에 5%대 상승률을 보이고 있다.

9일 오후 2시 26분 기준 HDC현대산업개발 주식은 전 거래일 대비 5.26%(1100원) 오른 2만2000원에 거래되고 있다.

이날 IBK투자증권은 HDC현대산업개발에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 3만5000원으로 올렸다.

조정현 IBK투자증권 연구원은 "HDC현대산업개발에서 가장 주목할 부분은 수익성으로 지난해 4분기 자체부문 매출의 약 45%를 차지한 광운대역세권 개발사업의 매출총이익률이 40.4%였다"며 "현재 진행 중인 가경6, 서산 센트럴 등 주요 자체 사업장 역시 비슷한 수준의 매출총이익률을 기록할 가능성이 높다고 본다"고 분석했다.

조 연구원은 "지난해 4분기 영업이익은 413억원으로 예상치를 밑돌았고 일부 현장에선 공사미수금 대손 처리 영향으로 판관비가 전년 동기 대비 약 1000억원 늘어나 이익이 줄었다"면서도 "공사미수금 상각 이슈는 지속적인 우려라기보단 선제적 부실 정리로 해석하는 게 합리적인 판단으로 이를 통해 향후 분기에선 실적 변동성이 낮아질 것으로 보인다"고 말했다.

이어 "분양과 입주 시즌에 맞물려 미수금 회수 사이클이 재재개될 가능성을 고려하면, 차입금 부담 완화와 이에 따른 EPS 상향 여지도 존재한다고 판단한다"고 덧붙였다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



