동국제약, '마이핏 제주 리얼 말차맛 효소' 출시

동국제약 동국제약 086450 | 코스닥 증권정보 현재가 17,870 전일대비 420 등락률 +2.41% 거래량 47,467 전일가 17,450 2026.02.09 10:07 기준 관련기사 동국제약, 센텔리안24 '마데카 크림 타이트 리프팅 레드 라이즈 에디션' 출시'천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라"동국제약, 취약계층 어르신 다리질환 의료비 지원 전 종목 시세 보기 close 이 뉴트리션 브랜드 '마이핏'의 고역가수치 효소 제품인 '마이핏 제주 리얼 말차맛 효소'를 출시했다고 9일 밝혔다.

마이핏 제주 리얼 말차맛 효소는 15곡 발효 효소분말을 사용해 풍부한 곡물 영양을 함유한 제품이다. 한국인 대상 맞춤 고함량 역가 설계가 특징이다. 동국제약 효소 라인업 중 가장 높은 수준의 역가수치인 1포당 총 역가수치 65만3000유닛으로 설계됐으며, 탄수화물 분해 요소인 알파아밀라아제의 활성 수치를 더 높게 설정하고 단백질 분해 요소인 프로테아제를 균형 있게 구성했다.

또 자연 그대로의 진하고 깨끗한 풍미를 구현하는 제주산 말차를 함유했다. 특히 제품 원료로 사용된 제주산 말차는 제주의 비옥한 토양에서 차광재배를 통해 키워낸 어린 찻잎을 통해 생산되어 풍미가 깊고 부드럽다는 점이 특징이다.

하루 1포로 요거트나 우유 등 다양한 식품에 곁들이기에 적합하며, 스틱 분말 제형으로 제작되어 물 없이도 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있다.

동국제약 건식사업부 담당자는 "'마이핏 제주 리얼 말차맛 효소'는 풍부한 곡물 영양과 고함량 역가수치를 동시에 충족하면서도 최근 유행하는 맛을 더해 식후 루틴으로 기획된 제품"이라며 "맛과 성분을 동시에 고려하는 현대인들에게 일상 속 라이프 밸런스를 돕는 최적의 선택지가 될 것"이라고 말했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



