한국투자증권, 'RIA' 오픈 사전이벤트…알림 신청만 해도 경품 추첨

조슬기나기자

입력2026.02.05 19:45

시계아이콘00분 27초 소요
한국투자증권은 영업점 및 뱅키스 계좌 보유 고객을 대상으로 '한국투자 KO-RIA 오픈 사전 알림 신청 이벤트'를 진행한다고 5일 밝혔다.


이에 따라 한국투자증권 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션을 통해 'RIA 오픈 사전 알림' 서비스를 신청하면 추첨을 통해 경품을 지급한다. RIA(Reshoring Investment Account·국내 시장 복귀 계좌)는 해외주식 매도 자금을 활용해 국내주식에 장기 투자할 경우 한시적으로 세제 혜택을 제공하는 계좌다.

이벤트 참여 고객 중 5만 명을 추첨해 커피쿠폰을 증정하며, 5명을 별도로 선정해 '아이패드 미니'를 제공한다. 이벤트는 6일 오후 5시부터 12일까지 진행되며, RIA 계좌 오픈 일정에 따라 연장될 수 있다.

한국투자증권 관계자는 "국내 주식시장에 관심 갖고 복귀하는 고객들이 투자 타이밍을 놓치지 않도록 사전 알림 서비스를 기획했다"며 "앞으로도 국내주식 투자 재개 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하고, 이들을 위한 자산관리 서비스를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
