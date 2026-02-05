성병 루머 일축한 빌게이츠 "엡스타인과 함께한 모든 순간 후회"

카리브해 섬 방문·혼외 성관계 의혹 부인

"이메일 보낸적 없어, 꾸며낸 얘기" 반박

전 부인 멀린다, 빌 게이츠에 공개 질의

마이크로소프트(MS) 공동 창업자 빌 게이츠가 성범죄자로 알려진 제프리 엡스타인과의 과거 관계에 대해 사과의 뜻을 밝혔다.

5일 연합뉴스는 게이츠는 호주 방송과의 인터뷰를 진행한 가운데 엡스타인과 만난 것을 후회한다는 입장을 내놨다고 보도했다. 먼저 그는 엡스타인을 처음 만난 시점이 2011년이며, 3년 동안 여러 차례 식사를 함께한 사실은 인정했다.

마이크로소프트(MS) 공동 창업자 빌 게이츠. 로이터연합뉴스

다만, 엡스타인의 카리브해 섬을 방문한 적은 없으며, 여성들과의 관계도 없었다고 부인했다. 게이츠는 엡스타인을 만난 이유에 대해 "그가 부유한 인맥을 많이 알고 있어 기부 유치를 기대했었다"며 "돌이켜보면 잘못된 선택이었다"고 설명했다. 그러면서 게이츠는 "그(엡스타인)와 함께한 모든 순간을 후회한다"며 "그런 행동을 한 것에 대해 사과한다"고 밝혔다.

아울러 최근 미 법무부가 공개한 '엡스타인 문건'을 통해 제기된 러시아 여성들과의 혼외 관계 및 성병 감염 의혹에 대해서는 "사실이 아니다"라고 전면 부인했다. 그는 "그런 내용이 담긴 이메일을 보낸 적이 없으며, 엡스타인이 나를 공격하기 위해 꾸며낸 이야기"라고 반박했다. 게이츠는 "엡스타인을 알게 된 것 자체를 후회한다"며 "시간이 지나면 이 모든 논란과 나는 무관하다는 점이 분명해질 것"이라고 강조했다.

게이츠의 해명과는 별개로 2021년 이혼한 전 배우자 멀린다 게이츠는 최근 NPR과의 인터뷰에서 "엡스타인 문건은 결혼 중 매우 고통스러웠던 기억을 떠올리게 한다"며 "아직 게이츠가 답해야 할 부분이 남아있다"고 지적했다. 그러면서 멀린다는 엡스타인 파일 공개와 그에 대한 검증을 "사회 전체가 책임을 직면하는 과정"이라고 짚으면서, 피해자들을 위해 어떤 식으로든 정의가 실현되기를 바란다는 입장을 피력했다.

이와 관련해 미 하원 감독위원회 소속 낸시 메이스 공화당 하원의원은 멀린다의 발언에 공감하며, 위원장인 제임스 코머에게 게이츠의 청문회 소환을 요청한 것으로 알려졌다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



