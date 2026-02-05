한미약품 신약 '에페거글루카곤', 美FDA 혁신치료제 지정

희귀질환인 선천성 고인슐린증 치료제



한미약품의 희귀질환 치료 바이오신약을 혁신치료제로 지정했다.

한미약품은 지난 3일(현지시간) FDA가 선천성 고인슐린증(CHI) 치료제 '에페거글루카곤(HM15136)'을 혁신치료제(BTD)로 지정했다고 5일 밝혔다. FDA의 BTD는 중대한 질환의 치료에 있어 기존 치료제 대비 임상적으로 상당한 개선 가능성이 임상 데이터를 통해 확인된 의약품에 대한 신속한 허가를 지원하기 위해 다양한 혜택을 부여하는 제도다.

미국 식품의약국(FDA)이 3일(현지시간) 한미약품의 선천성 고인슐린증(CHI) 치료제 '에페거글루카곤(HM15136)'을 혁신치료제(BTD)로 지정했다.

BTD로 지정받은 치료제는 FDA로부터 임상부터 허가까지 개발 전반에 대한 집중적인 자문과 지원을 받게 된다. 허가 신청 시 자료를 부분적으로 제출해 검토받을 수 있는 순차 심사(Rolling Review)가 허용된다. 우선 심사(Priority Review) 등 심사 가속화 제도를 적용받을 수 있는 가능성도 커진다. 한미약품 관계자는 "BTD를 통해 3상 임상시험을 효율적으로 설계하고 수행하기 위한 FDA와의 대화를 긴밀하게 이어나갈 것"이라고 말했다.

에페거글루카곤은 선천성 고인슐린증 치료제로서 이미 미국 FDA, 유럽 의약품청(EMA), 한국 식품의약품안전처로부터 희귀의약품(ODD) 지정을 받았다. 미국 FDA에서는 소아 희귀질환 치료제(RPD)로 지정했으며 EMA는 에페거글루카곤을 인슐린 자가면역증후군 치료를 위한 희귀의약품으로도 지정했다.

선천성 고인슐린증은 인슐린이 과도하게 분비돼 저혈당증을 유발하는 희귀질환으로 현재까지 선천성 고인슐린증을 특정 적응증으로 한 FDA 승인 치료제는 없다. 고인슐린증으로 인한 저혈당 조절을 목적으로 승인된 기존 치료제는 특정 유전자형에서만 적용 가능하고 다모증 등 부작용이 존재한다는 단점이 있다.

한미약품은 에페거글루카곤을 세계 최초 주 1회 투여 제형으로 개발하고 있다. 현재 글로벌 임상 2상을 진행하고 있으며 결과는 올 하반기 발표될 예정이다.

최인영 한미약품 R&D센터장은 "FDA의 혁신치료제 지정은 긴박한 상용화 필요성은 물론 실제 개발 가능성에 대해 FDA가 높은 평가를 했다는 객관적인 지표"라며 "보다 빠른 개발을 통해 해당 질병으로 고통받는 환자들에게 큰 희망을 줄 수 있도록 회사의 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



