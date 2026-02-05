셀트리온, 지난해 사상 최대 실적…연 매출 4조원 시대 열어

4분기 매출 25%·영업이익 142% 증가…역대 최고치

바이오의약품 매출 24% 성장

올해 매출목표 5조 3천억원 제시

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 218,000 전일대비 3,500 등락률 +1.63% 거래량 577,426 전일가 214,500 2026.02.05 09:23 기준 관련기사 [특징주]셀트리온, 지난해 역대 최대 실적에 강세…신고가코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파[Why&Next]580조 '특허 절벽' 앞둔 바이오, 'SC 전환'이 생존 열쇠 전 종목 시세 보기 close 이 사상 처음으로 연 매출 4조원과 영업이익 1조원을 동시에 넘겼다.

셀트리온은 5일 공시를 통해 2025년 연결기준 매출 4조1625억원, 영업이익 1조1685억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 대비 17% 증가했고 영업이익은 137.5% 급증했다. 연간 영업이익률은 28.1%로 전년보다 14.3%P 상승했다.

셀트리온 기업 로고 이미지. 셀트리온 AD 원본보기 아이콘

지난해 4분기 실적도 분기 기준 역대 최고치를 경신했다. 4분기 매출은 전년 동기 대비 25.1% 늘어난 1조3302억원, 영업이익은 142% 증가한 4752억원을 기록했다. 앞서 제시한 전망치인 매출 1조2839억원, 영업이익 4722억원을 모두 웃도는 수준이다.

이번 실적 개선은 기존 주력 제품의 안정적인 성장에 더해 고수익 신규 제품 비중이 빠르게 확대된 데 따른 결과다. 램시마, 트룩시마, 허쥬마가 견조한 매출 흐름을 유지하는 가운데 램시마SC, 유플라이마, 베그젤마, 짐펜트라, 스테키마, 옴리클로, 스토보클로·오센벨트 등 신규 제품들이 시장에 안착했다. 이에 따라 지난해 바이오의약품 글로벌 매출은 전년 대비 24% 증가한 3조8638억원을 기록했다. 신규 제품 매출 비중은 54%까지 확대됐다.

제품별로 보면 램시마는 유럽에서 59%, 미국에서 30%의 점유율을 기록했다. 트룩시마는 미국과 유럽에서 모두 30%대 점유율을 확보하며 전년 대비 17.1% 성장했다. 허쥬마는 유럽 점유율 1위와 함께 일본에서 75%의 점유율을 기록하며 전년 대비 10.1% 증가했다. 유플라이마는 유럽 점유율 1위를 유지하는 가운데 미국 처방 확대에 힘입어 44% 성장했고, 베그젤마는 유럽 점유율 1위를 유지하며 미국 판매 채널 다변화 효과로 66.8% 성장했다.

지난해 하반기 출시됐거나 일부 지역에서 출시 준비 단계였던 신규 제품 5종은 연간 매출 3000억원을 돌파했다. 미국 내 주요 처방약 급여 관리 업체의 선호 의약품 등재와 유럽 국가별 입찰 성과가 매출 확대에 기여했다. 올해는 해당 제품들의 처방이 연중 지속되면서 성장세가 더욱 확대될 것으로 회사는 내다봤다.

수익성 개선도 두드러졌다. 지난해 4분기 매출원가율은 35.8%로 3분기 대비 약 3%포인트 낮아졌다. 회사에 따르면 합병 직후였던 2023년 4분기 63%에 육박했던 원가율은 고원가 재고 소진과 개발비 상각 완료 등의 영향으로 크게 개선되며 합병 영향이 사실상 해소됐다.

셀트리온은 올해 매출 목표로 5조3000억원을 제시했다. 현재 글로벌 시장에 공급 중인 11개 바이오시밀러 제품을 직접 판매망과 생산시설을 통해 안정적으로 공급하고 국가별 맞춤 전략을 통해 시장 지배력을 강화한다는 계획이다. 고원가 제품 비중은 줄이고 수익성이 높은 신규 제품 중심의 입찰 전략을 통해 신규 제품 매출 비중을 올해 70% 수준까지 확대할 방침이다.

미국 뉴저지주 브랜치버그 생산시설에서는 올해부터 위탁생산 매출이 본격 발생할 예정이다. 2029년까지 약 6787억원 규모의 바이오의약품을 공급할 계획이며 향후 자사 제품과 위탁개발생산 사업 확대를 위한 거점으로 활용된다.

셀트리온 관계자는 "합병 시너지와 신규 제품의 시장 안착으로 역대 최대 실적을 달성했다"며 "올해도 구조적인 원가 개선과 신규 제품 출시 효과를 바탕으로 고성장 기조를 이어갈 것"이라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>