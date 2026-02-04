본문 바로가기
석달 동안 몰랐다…"엄마 보러 한국 갈래" 복권 1등 '160억' 손에 꼭

윤슬기기자

입력2026.02.04 08:10

수정2026.02.04 08:32

숏뉴스
캐나다 로또맥스 1등 당첨
"어머니 만나러 한국 갈 것"

캐나다에 거주하는 한인 교포가 현지 복권 1등에 당첨돼 약 160억원의 당첨금을 쥐게 됐다.


캐나다 에드먼턴에 거주하는 이태성씨가 2025년 10월 로또 맥스에서 1등에 당첨돼 1500만달러의 당첨금을 받았다. 캐나다서부복권공사

캐나다 에드먼턴에 거주하는 이태성씨가 2025년 10월 로또 맥스에서 1등에 당첨돼 1500만달러의 당첨금을 받았다. 캐나다서부복권공사

3일(현지시간) 캐나다서부복권공사(WCLC)에 따르면 앨버타주 에드먼턴에 거주하는 이태성씨는 지난해 10월 '로또맥스'에서 1등에 당첨돼 1500만 캐나다달러(약 160억원)를 수령했다.

이씨는 지난달이 돼서야 당첨 사실을 알게 됐다. 그는 "저는 항상 복권에 당첨되는 것을 꿈꿔왔다"며 "하지만 처음 당첨 소식을 들었을 때는 믿기지 않아 다시 확인하기도 했다"고 전했다.


이씨는 "직장 동료들 역시 복권 당첨을 꿈꾸며 티켓을 구매해왔다"며 "이런 행운을 얻게 돼 매우 놀랍고 감사하다"고 말했다.


이씨는 당첨 사실을 아내와 딸에게 가장 먼저 알렸으며, 가족과 함께 기쁨을 나눈 뒤 당첨금 사용 계획을 세우고 있다고 밝혔다. 그는 우선 주택담보대출을 상환하고, 새 차량 구입도 고려하고 있다고 전했다.

또 이씨는 "그동안 더 많은 여행을 하고 지역사회와 자선 활동에 참여하고 싶다는 생각을 해왔다"며 "이번 당첨으로 그런 계획을 실현할 수 있게 됐다"고 말했다.


아울러 그는 한국에 거주하는 어머니를 수년간 만나지 못했다며, 가까운 시일 내 방문할 계획이라고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
