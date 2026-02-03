아시아골프리더스포럼, 인도네시아서 주니어 클리닉 개최

국제 스포츠 교육 교류의 새로운 모델 주목

아시아 태평양 여자 골프 저변 확대 위한 협력

인도네시아 학생 참가자 열띤 호응 흥미 유발

아시아골프리더스포럼(AGLF)이 인도네시아에서 '스내그(SNAG) 주니어 골프 클리닉'을 개최했다고 3일 밝혔다.

이 행사는 1월 30일부터 이틀간 인도네시아 자카르타의 다마이 인다 골프클럽에서 열렸다. 인도네시아 현지 초등학교 여학생들이 참여했고, 한국여자프로골프(KLPGA) 정회원인 김태경, 이윤서가 지도를 맡았다. 김태경은 인도네시아에서 골프를 시작해 KLPGA 정회원으로 10년간 활동했다. 이윤서는 한국여자프로골프(KLPGA) 드림 윈터 투어 인도네시아 여자오픈에 출전했다.

아시아골프리더스포럼이 주최한 '스내그 주니어 골프 클리닉'에서 인도네시아 학생들이 스윙을 배우고 있다. AGLF 제공 AD 원본보기 아이콘

'스내그'는 '스타팅 뉴 앳 골프'(Starting New At Golf)의 줄임말로 초보자도 부담 없이 골프를 배울 수 있도록 설계된 프로그램이다. 이 행사는 국제 스포츠 교육 교류의 새로운 모델로 주목을 받았다. 아시아 태평양 여자 골프의 저변 확대 위한 협력 이벤트다. 인도네시아 학생 참가자의 열띤 호응을 받았다. 놀이와 게임 요소가 결합된 교육 방식 덕분에 학생들은 자연스럽게 골프의 기본 개념과 동작을 익히며 높은 몰입도를 보였다.

인도네시아 여자오픈과 연계된 스내그 주니어 골프 클리닉은 K-골프의 인도네시아 골프 시장 진출의 실질적인 출발점으로 평가받고 있다. AGLF는 앞으로도 대회, 교육, 지역 사회를 유기적으로 연결하는 프로그램을 통해 아시아 골프 생태계의 지속 가능한 성장을 이끌 계획이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



