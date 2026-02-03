본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

경기일반

아시아골프리더스포럼, 인도네시아서 주니어 클리닉 개최

노우래기자

입력2026.02.03 19:44

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국제 스포츠 교육 교류의 새로운 모델 주목
아시아 태평양 여자 골프 저변 확대 위한 협력
인도네시아 학생 참가자 열띤 호응 흥미 유발

아시아골프리더스포럼(AGLF)이 인도네시아에서 '스내그(SNAG) 주니어 골프 클리닉'을 개최했다고 3일 밝혔다.


이 행사는 1월 30일부터 이틀간 인도네시아 자카르타의 다마이 인다 골프클럽에서 열렸다. 인도네시아 현지 초등학교 여학생들이 참여했고, 한국여자프로골프(KLPGA) 정회원인 김태경, 이윤서가 지도를 맡았다. 김태경은 인도네시아에서 골프를 시작해 KLPGA 정회원으로 10년간 활동했다. 이윤서는 한국여자프로골프(KLPGA) 드림 윈터 투어 인도네시아 여자오픈에 출전했다.

아시아골프리더스포럼이 주최한 '스내그 주니어 골프 클리닉'에서 인도네시아 학생들이 스윙을 배우고 있다. AGLF 제공

아시아골프리더스포럼이 주최한 '스내그 주니어 골프 클리닉'에서 인도네시아 학생들이 스윙을 배우고 있다. AGLF 제공

AD
원본보기 아이콘

'스내그'는 '스타팅 뉴 앳 골프'(Starting New At Golf)의 줄임말로 초보자도 부담 없이 골프를 배울 수 있도록 설계된 프로그램이다. 이 행사는 국제 스포츠 교육 교류의 새로운 모델로 주목을 받았다. 아시아 태평양 여자 골프의 저변 확대 위한 협력 이벤트다. 인도네시아 학생 참가자의 열띤 호응을 받았다. 놀이와 게임 요소가 결합된 교육 방식 덕분에 학생들은 자연스럽게 골프의 기본 개념과 동작을 익히며 높은 몰입도를 보였다.

인도네시아 여자오픈과 연계된 스내그 주니어 골프 클리닉은 K-골프의 인도네시아 골프 시장 진출의 실질적인 출발점으로 평가받고 있다. AGLF는 앞으로도 대회, 교육, 지역 사회를 유기적으로 연결하는 프로그램을 통해 아시아 골프 생태계의 지속 가능한 성장을 이끌 계획이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"그냥 김밥이잖아" 했다가 9만3000원 가격에 '깜짝'…6800억 벌어들이는 日 효자상품 "그냥 김밥이잖아" 했다가 9만3000원 가격에 '깜짝... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기