정부 "물가는 목표치 진입, 서민 체감은 여전…수급 관리 총력"

석유류 보합 전환에 물가 2.0% 안착

"한파·중동 리스크 철저 대비"

소비자물가 상승률이 물가안정목표 수준인 2.0%에 진입했다. 정부는 설 명절을 앞두고 먹거리 물가 불안과 바가지요금 기승을 우려해 역대 최대 규모의 민생안정 대책을 추진한다.

이형일 재정경제부 1차관. 재정경제부. AD 원본보기 아이콘

이형일 재정경제부 제1차관은 3일 물가관계차관회의를 주재하고 1월 소비자물가 동향 및 설 성수품 수급 관리 방안을 논의했다. 1월 소비자물가 상승률은 2.0%로, 지난해 8월(1.7%) 이후 5개월 만에 가장 낮은 수치를 보였다.

이 차관은 "1월 소비자물가 상승률은 농축수산물 가격 오름세 둔화, 석유류가격 보합 전환 등으로 물가안정목표 수준인 2.0%를 기록했다. 다만, 일부먹거리 품목 강세가 여전해 서민 부담이 이어지고 있다"며 "설을 앞두고 성수품 수요가 확대되고 있는 만큼, 역대 최대 규모의 '설 민생안정대책'을 차질없이 추진하고, 폭설·한파 등 기상영향에 철저히 대비해 농축수산물 가격·수급 안정에 총력을 다할 것"을 당부했다. 또한 "이란 관련 리스크 고조로 국제 유가 변동성이 커진 만큼, 국내 석유류 가격과 수급 상황을 철저히 점검할 것"이라고 강조했다.

정부는 물가 지표는 개선됐지만, 일부 먹거리 품목의 강세로 서민들의 체감 물가 부담은 여전하다고 평가했다. 이에 따라 배추, 사과, 한우, 고등어 등 주요 성수품을 평시 대비 50% 확대 공급하고, 910억 원을 투입해 최대 50% 할인을 지원한다. 할인지원 혜택이 소비자에게 온전히 돌아갈 수 있도록 할인 전후 가격 모니터링을 강화할 예정이다. 특히 조류 인플루엔자 여파로 가격이 높은 계란은 미국산 신선란 224만 개를 수입 완료해 설 전까지 시장에 신속히 풀 계획이다.

명절 대목을 노린 불공정 상술에도 제동을 건다. 지난 2일부터 오는 18일까지 행정안전부와 지방정부, 민간이 합동으로 성수품 바가지요금과 가격 미게시, 담합 행위를 집중적으로 단속하고 있다. 적발 시 관련 법에 따라 엄단할 방침이다. 아울러 정부는 일회성 단속을 넘어 바가지요금을 근본적으로 차단하기 위한 법령 개정 등을 포함한 '바가지요금 근절 종합대책'을 1분기 중에 발표할 계획이다.





세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>