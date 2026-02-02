한수원, 제5기 사내벤처 2팀 출범

2년간 사무공간·개발비 3억 원 지원

혁신 아이디어 사업화·민간 일자리 창출 기대

전대욱 한수원 사장 직무대행(오른쪽 두번째)이 2일 경주 본사에서 '제5기 사내벤처 업무협약식'에서 사내벤처 팀원들과 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

한국수력원자력이 사내벤처 육성을 통한 혁신 창업 지원에 나섰다.

한수원은 2일 경주 본사에서 '제5기 사내벤처 업무협약식'을 열고 사내벤처로 선정된 'AutoEddy'와 'ESH' 2개 팀과 업무협약을 체결했다.

이번 사내벤처 선정은 아이디어 공모와 두 차례 발표 심사 등 대내외 위원의 평가를 거쳐 총 10개 팀 가운데 최종 2개 팀이 선정됐다. AutoEddy팀은 '복수기 전열관 ECT 검사용 자동 신호수집 장비 개발'을, ESH팀은 '유체 열팽창 기반 고효율 태양광 발전 시스템 개발 및 사업화'를 각각 주요 과제로 제시했다.

한수원은 협약을 통해 사내벤처가 안정적으로 기업 활동을 이어갈 수 있도록 적극 지원할 방침이다. 향후 2년간 별도의 사무공간과 3억원 규모의 개발비를 제공해 사업화에 집중할 수 있는 환경을 마련한다는 계획이다. 이를 통해 혁신 창업의 성공적인 안착과 성과 창출을 유도하고, 양질의 민간 일자리 창출에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

한수원 사내벤처 제도는 직원들의 창의적 아이디어를 발굴해 신성장 동력을 확보하고 민간 일자리를 창출하기 위해 2017년 도입됐다. 한수원은 지속적인 모니터링과 제도 고도화를 통해 사내벤처를 적극 육성하며 도전적인 조직문화 확산에 힘쓰고 있다.

전대욱 한수원 사장 직무대행은 "내부의 창의적인 아이디어가 산업을 대표하는 기업으로 성장하는 사례가 늘어나며 사내벤처가 미래 성장 동력임을 보여주고 있다"며 "이번에 출범하는 사내벤처팀이 안정적으로 성장해 미래 한수원의 새로운 성장 파트너로 이어지길 기대한다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



