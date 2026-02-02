알테오젠, 지난해 사상 최대 실적…매출 117%·영업익 275% '껑충'

"플랫폼 기술수출 계약 수익 반영"

알테오젠이 플랫폼 기술수출 계약 수익에 힘입어 지난해 매출액 2021억원 영업이익 1148억 원을 기록하며 사상 최대 실적을 거뒀다고 2일 밝혔다.

알테오젠 본사 및 연구소 조감도.

알테오젠은 이날 2025년 별도기준 잠정실적을 공시했다. 매출액은 전년 대비 117% 증가했고, 영업이익은 275% 급증했다. 영업이익률도 전년 33%에서 57%로 24%포인트 상승했다.

이번 실적은 하이브로자임 플랫폼 기술수출로 확보한 수익이 반영된 결과다. 아스트라제네카와의 라이선스 계약금, 피하주사(SC) 제형 '키트루다 큐렉스'의 미국·유럽 승인 마일스톤 등이 포함됐다. 또 중국 파트너사인 치루제약이 판매 중인 허셉틴 바이오시밀러 '안곡타'의 판매 로열티 수익과 ALT-B4 공급 매출도 더해졌다.

알테오젠은 오는 4월 발효 예정인 키트루다 큐렉스의 'J-code' 부여로 보험 청구 절차가 간소화되고, 시판 국가가 확대되면서 피하주사 제형 점유율이 확대될 것으로 기대하고 있다. 또 회사는 자체 제품인 테르가제주 역시 시장에 진입한 초기 단계에 있다고 설명했다. 하이브로자임 플랫폼은 적용 제품이 상업화 단계에 진입하면서 추가적인 기술 이전 논의도 이어지고 있는 상황이다. 알테오젠은 GSK 자회사 테사로와의 계약을 시작으로 추가 파트너십 확대를 추진 중이라고 밝혔다.

알테오젠은 테르가제주를 포함해 MSD의 키트루다 큐렉스, 치루제약의 안곡타 등 총 3개 품목을 판매하고 있다. 작년 하반기 유럽연합 집행위원회(EC)로부터 판매 허가를 받은 아일리아 바이오시밀러 '아이럭스비'도 올해 안에 상업화를 기대하고 있다. 알테오젠은 2030년까지 상업화 제품을 9개 이상으로 늘려 플랫폼 기술 기반의 안정적 수익 구조를 구축한다는 목표를 제시했다.

전태연 알테오젠 대표는 "2025년은 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기술이 파트너사 MSD를 통해 상업화에 진입한 의미 있는 해였다"며 "올해는 판매 마일스톤 인식을 통해 그 성과를 더 가시적으로 확인할 수 있을 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "장기적 관점에서 글로벌 공급망 안정화를 위한 생산시설 투자와 오픈이노베이션을 통한 신규 파이프라인 확보 등 전략적 의사결정을 지속하겠다"고 덧붙였다.





곽민재 기자



