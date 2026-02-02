정부, 육상풍력 156.28MW 3개 사업 선정

2025년 하반기 경쟁입찰 결과 공개

2025년 하반기 육상풍력 고정가격계약 경쟁입찰에서 총 156.28MW(메가와트) 규모의 3개 사업이 최종 선정됐다.

기후에너지환경부는 2025년 하반기 육상풍력 경쟁입찰 결과를 확정하고 입찰 사업자에게 개별 통보했다고 2일 밝혔다.

이번 입찰은 230MW 내외의 물량으로 공고됐으며, 총 4개 사업(176.28MW)이 참여했다. 정부는 평가 절차를 거쳐 이 가운데 3개 사업, 156.28MW 규모를 최종 선정했다.

공고문에 따르면 접수 용량 기준 경쟁률이 1.1대 1이 되도록 선정 용량을 조정하되, 평가지표 점수가 현저히 낮은 사업은 제외할 수 있도록 했다. 입찰 접수는 2025년 11월 17일부터 12월 29일까지 진행됐고, 올해 1월 26일부터 이틀간 사업내역서 평가가 이뤄졌다. 평가는 2단계로 진행됐으며 1차에서는 산업·경제 효과와 주민 수용성 등 비가격 요소를, 2차에서는 입찰 가격에 대한 계량 평가를 실시했다.

선정된 사업들은 주민참여형 '바람소득' 모델로 추진될 예정이다. 이는 바람이라는 공공 자원의 혜택을 지역 주민과 공유하고, 발전 수익을 지역사회에 환원하는 방식으로 사업 수용성을 높이는 것이 특징이다.

기후부는 "향후에도 지역 주민이 육상풍력 사업에 적극 참여할 수 있도록 경쟁입찰 과정에서 다양한 우대 방안을 마련할 계획"이라고 밝혔다.





