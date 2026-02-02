본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

안랩클라우드메이트, 공공기관에 AI 보안 '시큐어브리지' 접근성 확대

이은서기자

입력2026.02.02 14:17

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안랩의 AX(인공지능 전환) 전문 자회사 안랩클라우드메이트가 생성형 AI 데이터 보안 솔루션 '시큐어브리지'를 디지털서비스 이용지원시스템에 등록했다고 2일 밝혔다.


디지털서비스 이용지원시스템은 공공 부문의 민간 디지털서비스 이용을 촉진하기 위해 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 운영하는 플랫폼이다. 이번 등록으로 공공기관은 입찰 절차 없이 디지털서비스 이용지원시스템에서 시큐어브리지를 도입할 수 있다.

안랩클라우드메이트, 공공기관에 AI 보안 '시큐어브리지' 접근성 확대
AD
원본보기 아이콘


시큐어브리지는 생성형 AI 확산에 따라 커지는 정보 유출 우려에 대응해 기업이 안전하게 AI를 활용할 수 있도록 지원하는 데이터 보안 서비스다. 해당 서비스는 챗 GPT, 코파일럿 등 외부 생성형 AI를 사용할 때 입력되는 정보를 자동으로 분석해 내부 민감 정보가 유출되는 것을 막는다. 서비스형 소프트웨어 형태로 제공돼 서버 구축이나 클라이언트 설치 없이 브라우저 환경에서 바로 사용할 수 있다.

최광호 CTO는 "공공기관에서도 보다 편리하고 유연하게 시큐어브리지를 적용해 생성형 AI 이용에 따른 보안 위협에 대응할 수 있게 됐다"고 밝혔다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

김건희, '통일교 금품수수' 1심 실형에 항소

새로운 이슈 보기