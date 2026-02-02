안랩클라우드메이트, 공공기관에 AI 보안 '시큐어브리지' 접근성 확대

안랩의 AX(인공지능 전환) 전문 자회사 안랩클라우드메이트가 생성형 AI 데이터 보안 솔루션 '시큐어브리지'를 디지털서비스 이용지원시스템에 등록했다고 2일 밝혔다.

디지털서비스 이용지원시스템은 공공 부문의 민간 디지털서비스 이용을 촉진하기 위해 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 운영하는 플랫폼이다. 이번 등록으로 공공기관은 입찰 절차 없이 디지털서비스 이용지원시스템에서 시큐어브리지를 도입할 수 있다.

시큐어브리지는 생성형 AI 확산에 따라 커지는 정보 유출 우려에 대응해 기업이 안전하게 AI를 활용할 수 있도록 지원하는 데이터 보안 서비스다. 해당 서비스는 챗 GPT, 코파일럿 등 외부 생성형 AI를 사용할 때 입력되는 정보를 자동으로 분석해 내부 민감 정보가 유출되는 것을 막는다. 서비스형 소프트웨어 형태로 제공돼 서버 구축이나 클라이언트 설치 없이 브라우저 환경에서 바로 사용할 수 있다.

최광호 CTO는 "공공기관에서도 보다 편리하고 유연하게 시큐어브리지를 적용해 생성형 AI 이용에 따른 보안 위협에 대응할 수 있게 됐다"고 밝혔다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>