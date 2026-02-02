본문 바로가기
국토부, 자동차손해배상보장위 전문가 위원 공개모집

최대열기자

입력2026.02.02 06:00

국토교통부는 자동차손해배상보장위원회 전문가 위원을 공개 모집한다고 2일 밝혔다.


보장위원회는 자동차 사고와 관련한 이해관계자의 손해배상이나 사회복귀 등을 돕기 위한 사항을 심의·의결, 조정하는 협의체다. 그간 관계기관 추천을 거쳐 위원을 위촉했으나 이번부터 공개모집 방식으로 바꿨다. 위원회 내 공제분쟁조정분과 8명, 재활운영심의분과 12명, 채권정리분과 15명 등 총 35명을 선발하기로 했다.

선정된 위원은 분과별 역할에 맞춰 자동차공제조합과 사고 피해자 사이 분쟁을 조정하거나 국립교통재활병원 운영 심의. 정부보장사업 구상채권의 결손타당성을 심의한다. 법률이나 의료, 소비자 보호, 보험 등 자격요건을 갖춘 전문가 가운데 위원회 기능과 관련한 전문성, 유관 위원회 참여 경험 등을 고려해 선발할 예정이다. 임기는 2년이다. 신청서 접수 후 서류심사·신원조회를 거쳐 최종 선정한다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
