정치
일반

김민석 총리, 색동원 성적학대사건 '범부처 TF' 구성 긴급지시

심성아기자

입력2026.01.30 21:38

숏뉴스
경찰청 특별수사팀 편성
복지부 전국 장애인거주시설 전수조사

인천 강화도의 중증장애인 시설 색동원에서 제기된 장애 여성들에 대한 성폭력 의혹 사건과 관련해 김민석 국무총리가 신속하고 철저한 진상 규명을 지시했다.

발언하는 김민석 국무총리. 청와대통신사진기자단 연합뉴스

발언하는 김민석 국무총리. 청와대통신사진기자단 연합뉴스

김 총리는 30일 사건과 관련한 상황을 보고 받고 "국무총리실을 중심으로 범부처 합동 대응 태스크포스(TF)를 구성해 신속하고 철저하게 진상을 규명하라"고 긴급 지시했다. 이와 함께 피해자 등에 대한 보호 및 구제에 만전을 기하고, 정책 사각지대에 대한 보완책도 마련하라고 강조했다.


TF는 국무총리실과 보건복지부, 경찰청, 지방자치단체 등으로 구성된다.

김 총리는 경찰청에 장애인 전문수사인력과 외부 전문가 등이 참여하는 특별수사팀을 편성해 해당 사안에 수사력을 집중하고 피해자 보호 등에도 소홀함이 없도록 최선을 다하라고 지시했다.


보건복지부에는 관계기관 합동으로 전국 장애인 거주 시설에 대한 인권 보호 등 관리실태 전반에 대해 전수 조사를 실시하고 제도 개선책을 마련하라고 주문했다.


앞서 색동원에서는 시설장 A씨가 시설에 거주하던 중증 장애 여성 전원을 성폭력 했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 착수했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
