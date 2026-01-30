본문 바로가기
코오롱인더, 작년 영업이익 1151억원…전년 대비 27.5%↓

이현주기자

입력2026.01.30 16:38

매출, 0.8% 늘어 4조8796억원

코오롱인더스트리는 연결 기준 지난해 영업이익이 1151억원으로 전년 동기 대비 27.5% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다. 같은 기간 매출은 4조8796억원으로 0.8% 늘었다.


코오롱인더스트리 사옥 전경. 코오롱인더스트리

코오롱인더스트리 사옥 전경. 코오롱인더스트리

코오롱인터스트리는 자동차 부품소재·화학 제품 판매 증가로 매출이 소폭 증가했으나 영업이익은 아라미드 등 주요 제품의 글로벌 경쟁 심화에 영향을 받아 감소했다고 분석했다.

코오롱인더스트리 관계자는 "아라미드 등 주요 사업이 지난해부터 새로운 시장을 발굴하고 있으며 패션 부분의 효율 경영과 해외 시장 확대에 따라 실적 개선을 기대하고 있다"며 "원료 조달부터 출고까지 전 프로세스에서 효율성을 강화해 글로벌 시장에서 경쟁력을 한층 더 높일 것"이라고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
