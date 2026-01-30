본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

고양시 덕양구, 농지개량행위 신고제도 홍보 강화

이종구기자

입력2026.01.30 14:18

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

불법 성토 근절·농지 오염 예방
사전 신고 의무이행 당부

경기 고양특례시 덕양구는 농지 생산성 향상에 기반한 건전한 성토 문화 정착과 불법 성토 근절을 위해 시행 중인 '농지개량행위(성토·절토) 신고제도' 홍보를 강화한다고 30일 밝혔다.

고양시 덕양구, 농지개량행위 신고제도 홍보 강화. 고양특례시 제공

고양시 덕양구, 농지개량행위 신고제도 홍보 강화. 고양특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

농지개량행위 신고제는 농지의 체계적 관리와 무분별한 형질 변경을 방지하고 부적합한 토석·재활용 골재 사용으로 인한 농지 오염을 예방하기 위해 도입된 제도다.


신고 대상은 성토·절토가 이뤄지는 해당 필지의 총면적이 1,000㎡를 초과하거나 높이 또는 깊이가 50㎝를 초과하는 경우로, 반복적으로 성토·절토를 실시할 경우에는 최근 1년간 누적 높이로 산정한다.

만약 농지개량행위 계획이 있는 경우, 사업계획서·농지 소유권 입증서류·농지개량 기준에 적합한 흙임을 증명하는 토양분석서(중금속 8종, pH, EC 등)·피해방지계획서 등 서류를 사전에 제출해야 한다.


단, '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'에 따른 개발행위 허가를 받은 경우, 국가 또는 지자체가 직접 시행하는 사업, 재해복구 등 응급조치, 면적 1000㎡ 이하, 높이·깊이 50㎝ 이하의 경미한 행위는 신고 대상에서 제외된다.


덕양구는 불법 성토를 예방하고자 현장 점검을 지속 추진하며 민원 다발지역을 집중 점검해 신고 누락 시 신속한 행정절차 이행을 유도하는 등 시민 피해 최소화에 주력할 방침이다.

구 관계자는 "농지개량행위를 사전 신고 없이 진행할 경우, 원상회복 명령 등 행정처분과 함께 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다"며 "반드시 관련 규정을 확인하고, 사전 신고 절차를 준수해 주시길 바란다"고 당부했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"SK하이닉스 어디서 사요" 문의 폭주…미국 개미까지 '들썩' "SK하이닉스 어디서 사요" 문의 폭주…미국 개미까... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

평균의 함정…"코딱지만큼 쌓이고 대출이자는 훅훅 느는 것 같아요"

청와대 복귀 한달…멀어진 권위, 가까워진 국민

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진, '아이 사진' 삭제 안 하고 버티더니… 결국 삭제

배터리 교체하려다 두달째 임대폰 신세…그냥 삼성폰 살걸

"오늘도 탔는데"…'따릉이' 회원정보 털렸다고?

새로운 이슈 보기