본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

행안부·지방재정공제회, ‘사전-사후 연계’로 지방정부 원가관리 혁신 나선다

이종구기자

입력2026.01.30 13:37

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국지방재정공제회, 전문가 세미나 개최
적정원가 산정·사후 관리 체계화 방안 논의

지방정부의 재정 운영 효율성을 높이기 위해 행정안전부와 한국지방재정공제회가 머리를 맞댔다. 예산 편성 단계의 '사전원가'와 집행 이후의 '사후원가'를 유기적으로 연결해 원가관리의 합리성을 높인다는 구상이다.

한국지방재정공제회(이사장 정선용)가 지난 29일 서울 마포구 지방재정회관에서 '원가관리제도의 혁신: 사전원가와 사후원가 연계 강화'를 주제로 전문가 세미나를 개최하고 있다. 한국지방재정공제회 제공

한국지방재정공제회(이사장 정선용)가 지난 29일 서울 마포구 지방재정회관에서 '원가관리제도의 혁신: 사전원가와 사후원가 연계 강화'를 주제로 전문가 세미나를 개최하고 있다. 한국지방재정공제회 제공

AD
원본보기 아이콘

한국지방재정공제회(이사장 정선용)는 지난 29일 서울 마포구 지방재정회관에서 '원가관리제도의 혁신: 사전원가와 사후원가 연계 강화'를 주제로 전문가 세미나를 개최했다고 30일 밝혔다.


이번 행사에는 행정안전부 관계자를 비롯해 지방계약원가협회, 학계 전문가 및 지방정부 실무자들이 참석해 제도 개선 방안을 논의했다.

세미나는 크게 두 개의 세션으로 진행됐다. 제1세션에서는 (사)지방계약원가협회 주관으로 '사전원가의 적정 산정'을 다뤘다.


고형진 경희대 산업관계연구소 박사는 발제를 통해 원가계산의 합리성을 높이기 위한 기관 간 협력 모델을 제시했다. 토론자들은 지방계약의 투명성을 위해 표준화된 원가 산정 기준이 필요하다는 데 입을 모았다.


제2세션에서는 공제회 주관으로 '사후원가 관리의 체계화'에 대한 논의가 이어졌다.

김종범 공제회 상임이사(지방재정본부장)의 사회로 강성조 연구기획부장이 발제했으며, 박성진 한국정부회계학회장, 조재우 행정안전부 사무관, 이윤구 산업경영환경연구원장이 토론에 참여했다.


이어 라운드 테이블에서는 행안부와 공제회, 관련 학회장들이 참여해 사전·사후 원가관리의 연계 방안을 집중 토론했다. 참석자들은 그동안 분절적으로 운영됐던 원가관리 체계를 통합적인 관점에서 재설계해야 한다는 점에 공감대를 형성했다.

한국지방재정공제회(이사장 정선용)가 지난 29일 서울 마포구 지방재정회관에서 '원가관리제도의 혁신: 사전원가와 사후원가 연계 강화'를 주제로 전문가 세미나를 개최하고 있다. 한국지방재정공제회 제공

한국지방재정공제회(이사장 정선용)가 지난 29일 서울 마포구 지방재정회관에서 '원가관리제도의 혁신: 사전원가와 사후원가 연계 강화'를 주제로 전문가 세미나를 개최하고 있다. 한국지방재정공제회 제공

원본보기 아이콘

이번 세미나에서 도출된 의견들은 향후 행정안전부의 제도 검토 및 관련 정책 개선 과정에 적극 반영될 예정이다.


김종범 공제회 상임이사는 "사전원가와 사후원가 관리에 대한 현장과 학계의 의견을 종합적으로 검토하는 자리가 됐다"며 "향후에도 지방정부 원가관리제도의 합리적 운영을 지원하기 위한 논의의 장을 지속적으로 마련해 나갈 계획"이라고 말했다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…금융당국, 카드 꺼냈다 "결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

평균의 함정…"코딱지만큼 쌓이고 대출이자는 훅훅 느는 것 같아요"

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

'청와대 시대' 한달…권위는 멀어지고 국민은 가까워졌다

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

새로운 이슈 보기