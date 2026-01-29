'아이온' 흥행시킨 엔씨소프트 임원들, 대거 승진 발령

엔씨소프트의 히트작 '아이온2'를 담당했던 임원들이 대거 승진했다.

엔씨소프트는 29일 임원 인사를 단행하고 아이온2 개발을 지휘한 백승욱 전무를 부사장으로 승진 발령했다.

백 신임 부사장은 아이온2 개발 후반부였던 2024년 초 상무에서 전무로 승진했는데, 게임 흥행을 바탕으로 2년 만에 부사장직에 올랐다.

아이온2 개발을 총괄한 김남준 PD, 소인섭 사업실장도 각각 상무에서 전무로 승진했다.

아이온2는 지난해 11월 출시 후 이달 초까지 누적 매출 1000억원을 기록하는 성과를 올렸다.

엔씨소프트 경영지원 업무를 총괄하는 구현범 최고운영책임자(COO)는 부사장에서 수석부사장으로 승진했다. 구 부사장은 인사담당 전무, 최고인사책임자(CHRO)를 거쳐 최근까지 엔씨소프트의 조직개편 작업을 담당해왔다.

'리니지' 모바일 게임 시리즈 흥행의 주역인 이성구 최고사업책임자(CBO)도 부사장에서 수석부사장으로 승진했다. 이 부사장은 2004년 엔씨소프트에 입사해 20년 넘게 리니지 시리즈를 맡아온 개발자다.

이 수석부사장과 함께 리니지M·리니지W 사업 담당을 맡아온 강정수 IP사업본부장는 이번 인사에서 상무에서 전무로 승진했다.

인공지능(AI) 기술 자회사 NC AI의 이연수 대표의 경우 본사 상무에서 전무로 승진했다.





