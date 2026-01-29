본문 바로가기
한은 '경제금융용어 800선' 발간…PDF 형태도 제공

김유리기자

입력2026.01.29 13:40

한국은행은 경제·금융에 대한 국민 이해를 위해 '경제금융용어 800선'을 발간했다고 29일 밝혔다.


서울 중구 한국은행 전경. 한국은행

서울 중구 한국은행 전경. 한국은행

원본보기 아이콘

이 책자는 2018년 발간된 '경제금융용어 700선'을 확대·보완한 전면 개정판이다. 통화정책, 실물경제, 금융안정, 지급결제 등 한은의 핵심 정책 분야를 이해하는 데 필요한 필수 용어가 수록됐다. 기술혁신과 글로벌 경제 환경 변화로 새롭게 부상한 경제·금융 용어도 대폭 추가됐다.

최근 관심이 높은 중앙은행 디지털 화폐(CBDC), 무위험지표금리(KOFR), 탄소국경세(CBAM), 생성형 인공지능(AI), 플랫폼 노동자 등 중앙은행 정책·제도, 글로벌 경제 이슈, 산업구조 변화 등과 관련된 용어도 새로 들어갔다.


이 책자는 한국은행 홈페이지에서 PDF 파일 형태로도 제공된다.




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
