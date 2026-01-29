국표원 소비재 해외인증 맞춤지원…EU 기술규제 대응

PPWR·디지털 제품여권·화장품 인증 실무 안내

2월부터 1대1 맞춤 멘토링 본격화

산업통상부 국가기술표준원은 29일 과천 한국화학융합시험연구원에서 우리 소비재 기업의 유럽 시장 진출을 지원하기 위한 'EU 소비재 분야 기술규제 및 인증제도 설명회'를 개최했다고 29일 밝혔다.

이날 설명회에서는 포장재 및 포장폐기물 규정(PPWR), 디지털 제품여권(DPP), 유럽 화장품 등록 제도(CPNP) 등 유럽연합(EU)의 핵심 규제를 중심으로 실무 대응 방안이 안내됐다.

특히 올해 8월부터 단계적으로 시행되는 포장재 및 포장폐기물 규정과 관련해 재활용 소재 함량 기준과 라벨링 지침 등 사전 준비 사항을 집중적으로 다뤘다. 아울러 디지털 제품여권 도입에 따른 공급망 데이터 추적과 투명성 확보 방안을 설명하며, 지속가능한 제품 설계의 중요성을 강조했다.

화장품 분야에서는 유럽 화장품 등록 제도와 제품 안전성 보고서(CPSR) 작성 등 실무 사항을 공유하고, 전문가 1대1 현장 상담을 통해 개별 기업별 맞춤형 해외 인증 대응 방안을 제시했다.

국표원은 이날 소비재 기업의 신속한 해외 인증 획득을 지원하기 위해 해외인증지원단 내 '소비재 인증 전담 지원반'도 발족했다. 이에 따라 2월 초부터 소비재 수출기업을 대상으로 전문가 1대1 맞춤 멘토링 등 밀착 지원에 나설 예정이다.

서영진 국표원 기술규제대응국장은 "최근 K-콘텐츠의 글로벌 확산으로 K-소비재 수출에 새로운 기회가 열리고 있다"며 "국표원은 우리 소비재 기업들이 변화하는 글로벌 규제 환경에 신속히 대응할 수 있도록 시험·인증 취득을 적극 지원하겠다"고 말했다.





