'AI 수혜' ASML, 지난해 매출 56조 기록…"사상 최대 실적"

세계 1위 반도체 장비업체인 네덜란드 ASML이 지난해 최신 노광장비인 '하이 뉴메리컬어퍼처(High-NA) EUV' 매출 인식 등으로 역대 최고 실적을 기록했다.

ASML은 지난해 총 순매출 326억 6700만 유로(약 55조 8000억 원), 순이익 96억 900만유로(약 16조 4000억 원)를 기록했다고 28일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 15.6%, 26.9% 증가한 것으로 역대 최고치다.

지난해 4분기 매출과 순이익은 각각 97억 1800만 유로, 28억 4000만 유로로 전년 동기 대비 각각 4.9, 5.6% 증가했다.

4분기에는 기존 EUV 노광 장비보다 더 미세한 회로 패턴을 웨이퍼에 새길 수 있는 'High-NA EUV 노광장비' 두 대가 매출에 인식됐다. 한 대당 5000억 원이 넘는 이 장비는 초미세 공정에 필수적인 장비로 주요 기업들이 앞다퉈 확보에 나서고 있다. 수주 잔고는 387억 9700만 유로(약 66조 3000억 원)에 달했다.

크리스토프 푸케 ASML 최고경영자는 "인공지능(AI) 관련 수요가 이어질 것이란 전망을 토대로 지난 몇 달간 많은 고객사가 이전 대비 중기 시장 상황을 상당히 긍정적으로 평가했다"며 "이런 평가 결과가 고객사의 중기적 생산능력 계획의 뚜렷한 상향 조정과 ASML의 전례 없는 수주량으로 반영됐다"고 말했다.

이어 "올해가 또 다른 성장의 해가 될 것"이라며 "큰 폭의 EUV 매출 증가와 설치 장비 관리 관련 매출의 성장이 주요 동인이 될 것"이라고 덧붙였다.

ASML은 1분기 순매출 82억~89억 유로, 매출총이익률 51%~53%, 연구개발비(R&D) 약 12억 유로를 예상했다. 올해 연간 순매출은 340억~390억 유로, 매출총이익률은 51%~53%가 될 것으로 전망했다.

한편 ASML은 최대 120억 유로(약 20조 5000억 원) 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 오는 2028년 12월 31일까지 시행할 예정이다.





