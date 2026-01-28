본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

산림복지진흥원, 특수교육 동계 직무연수 '숲이 그린 교실' 운영

대전=정일웅기자

입력2026.01.28 16:18

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국산림복지진흥원은 19~28일 전국 특수교육 교원 56명을 대상으로 '2026년 특수교육 동계 직무연수(숲이 그린 교실'을 운영했다고 28일 밝혔다.


2회에 걸쳐 진행된 이 연수는 특수교육 현장에서 활동하는 특수교사의 직무 스트레스를 해소하고 숲 치유 효괄르 교육과정에 접목해 교원의 생태 감수성과 수업역량을 강화할 목적으로 기획됐다.

'숲이 그린 교실' 연수에 참여한 특수교육 교원들이 실외 프로그램의 일환으로 데크로드에 소망 카드를 달고 있다. 한국산림복지진흥원 국립대전숲체원 제공

'숲이 그린 교실' 연수에 참여한 특수교육 교원들이 실외 프로그램의 일환으로 데크로드에 소망 카드를 달고 있다. 한국산림복지진흥원 국립대전숲체원 제공

AD
원본보기 아이콘

연수에 참여한 교원은 ▲숲길 걷기 ▲치유 명상 ▲마인드 리셋 in 마음 나눔 ▲소망카드 만들기 등 프로그램을 체험하며 지친 몸과 마음을 회복하는 시간을 가졌다.


또 산림치유 활동을 특수교육 현장에 적용할 수 있는 방안을 고민하고 숲 교육에 대한 이해를 넓히는 기회를 가졌다.


주요원 국립대전숲체원 원장은 "이번 연수가 특수교육 현장에서 헌신하는 교원에게 진정한 쉼과 재충전의 기회가 됐길 바란다"며 "대전숲체원은 교원의 심신 건강 증진과 숲 교육 전문성 강화를 위한 다양한 연수 프로그램을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

민희진 측 "방시혁 의장 약점 딜 언급"…다보링크·멤버 가족 녹취 공개

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

"中, 엔비디아 H200칩 첫 수입 승인"…젠슨 황 효과

새로운 이슈 보기