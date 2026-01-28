산림복지진흥원, 특수교육 동계 직무연수 '숲이 그린 교실' 운영

한국산림복지진흥원은 19~28일 전국 특수교육 교원 56명을 대상으로 '2026년 특수교육 동계 직무연수(숲이 그린 교실'을 운영했다고 28일 밝혔다.

2회에 걸쳐 진행된 이 연수는 특수교육 현장에서 활동하는 특수교사의 직무 스트레스를 해소하고 숲 치유 효괄르 교육과정에 접목해 교원의 생태 감수성과 수업역량을 강화할 목적으로 기획됐다.

'숲이 그린 교실' 연수에 참여한 특수교육 교원들이 실외 프로그램의 일환으로 데크로드에 소망 카드를 달고 있다. 한국산림복지진흥원 국립대전숲체원 제공

연수에 참여한 교원은 ▲숲길 걷기 ▲치유 명상 ▲마인드 리셋 in 마음 나눔 ▲소망카드 만들기 등 프로그램을 체험하며 지친 몸과 마음을 회복하는 시간을 가졌다.

또 산림치유 활동을 특수교육 현장에 적용할 수 있는 방안을 고민하고 숲 교육에 대한 이해를 넓히는 기회를 가졌다.

주요원 국립대전숲체원 원장은 "이번 연수가 특수교육 현장에서 헌신하는 교원에게 진정한 쉼과 재충전의 기회가 됐길 바란다"며 "대전숲체원은 교원의 심신 건강 증진과 숲 교육 전문성 강화를 위한 다양한 연수 프로그램을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자



