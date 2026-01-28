본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

민희진 측 "방시혁 의장 약점 딜 언급"…다보링크·멤버 가족 녹취 공개

이이슬기자

입력2026.01.28 14:34

시계아이콘00분 51초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
민희진 전 어도어 대표. 연합뉴스

민희진 전 어도어 대표. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

민희진 전 어도어 대표 측이 다보링크 박정규 회장과 뉴진스 멤버 가족이 결탁해 이른바 '민희진 테마주' 기획을 시도했다고 주장했다.


법률대리인 법무법인 지암 김선웅 변호사는 28일 서울 종로구에서 열린 기자회견에서 박 회장과 멤버 가족의 대화 녹취를 공개했다.

김 변호사는 "민 전 대표가 하이브를 나오면 방시혁 의장은 어도어를 팔 수밖에 없는 여건이 된다"며 "박 회장과 멤버 가족이 방 의장의 약점을 알고 있고 이를 가지고 방 의장과 딜을 할 것이라는 취지의 이야기를 나눈 정황을 확인했다"고 주장했다. 김 변호사에 따르면 박 회장과 멤버 가족은 이러한 모의를 2~3개월 전부터 준비했다.


민 전 대표는 주변 지인들로부터 관련 루머를 접한 뒤 멤버 큰아버지 이씨에게 강력히 항의했다. 공개한 카카오톡 대화에서 민 전 대표는 "큰아버님, 여러 제보 전화를 받고 큰 충격을 받았다. 저 모르게 무슨 일을 꾸미셨냐. 저한테 이러실 수 있냐"고 해명을 요구했다.


이에 이씨는 "애초에 어도어 나오길 내가 건의했었고 뉴진스 아이들 데리고 나오려고 상의했으나 민 대표가 거절해 끝난 일"이라며 "뭐가 된다 해도 내가 반대, 수십조를 갖고 와도 내가 안 한다고"라고 답변했다.

이씨는 실제 다보링크 사내이사 후보에 올랐으나 민 전 대표가 연관성을 부인한 직후 등재를 취소했다.


2024년 9월28일 이재상 하이브 대표이사와 진행한 면담 녹취도 공개했다. 당시 이 대표가 "테라사이언스, 다보링크란 이름을 들어봤냐, 만났냐, 만나지 마라"고 묻자 민 전 대표는 "투자 이런 거에 관심도 없다. 하이브가 나를 죽이려고 하는데 제가 만나겠나"라고 답변했다.


민 전 대표 측은 자본시장 교란 세력이 거짓을 사실로 포장한 과정을 수사기관이 철저히 밝힐 것을 촉구했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

민희진 측 "뉴진스 템퍼링은 주가조작 사기극…멤버 가족 공모"

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

코스피 오천피 넘어 육천피 갈까…"반도체·상법개정이 이끌 것"

새로운 이슈 보기