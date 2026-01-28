에이스침대, 브리티시 레트로 감성 싱글 침대 '올리보' 출시

볼륨감 있는 헤드보드와 둥근 모서리

상면·측면에도 프리미엄 원단 적용

에이스침대가 브리티시 레트로 스타일의 싱글 침대 '올리보(OLIVO)'를 출시했다.

신제품 '올리보'는 브리티시 레트로 감성을 현대적으로 재해석한 패브릭 침대다. 헤드보드의 톤 다운된 올리브 그린 컬러와 정갈한 체크 패턴은 침실 공간에 평온하면서도 생기 있는 무드를 선사한다. 자연의 색감을 담은 컬러로 내추럴·모던 콘셉트의 인테리어와도 조화롭다.

또한 110㎜ 두께의 볼륨감을 자랑하는 헤드보드는 모서리를 부드럽고 둥글게 처리해 시각적·심리적 안정감을 준다. 전면에는 탄탄한 쿠션을 적용해 기댔을 때 편안함과 지지력을 제공한다. 상면과 측면에도 동일한 쿠션재를 사용해 생활 속 안전성까지 고려했다. 여기에 프리미엄 원단을 사용해 부드럽고 고급스러운 촉감을 구현했다. 파운데이션도 동일한 체크 패턴과 소재를 적용했다.

올리보는 수면의 질을 중시하는 라이프스타일로 점점 인기가 높아지고 있는 트윈 침대 구성에도 적합하다. 개인의 수면 습관과 선호도에 맞춰 매트리스 경도를 선택하면 최적의 수면환경을 갖출 수 있다. 싱글 침대를 나란히 붙여 사용할 경우 2200㎜의 넉넉한 넓이로 한층 여유로운 휴식 공간을 완성한다.

에이스침대의 기술력이 돋보이는 '투 매트리스(Two Mattress)' 시스템을 적용해 매트리스에 가해지는 하중을 효과적으로 분산시켜준다. 이와 함께 140㎜ 발통을 적용한 N타입 설계로 침대 하단부의 개방감을 확보해 통기성을 높이고 위생적인 관리도 가능하도록 했다.

에이스침대 관계자는 "신제품 '올리보'는 브리티시 레트로 감성으로 지적이면서도 클래식한 품격의 인테리어를 원하는 경우 좋은 선택이 될 것"이라며 "올리보를 통해 특별하고 감각적인 침실 공간을 완성하시기 바란다"고 말했다.





