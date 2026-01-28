본문 바로가기
CGV, '경기 컬처패스' 2년 연속 참여…1인당 연 6만원까지 지원

이종길기자

입력2026.01.28 08:48

일반 영화 및 4DX·ScreenX 할인
스포츠 중계·콘서트 실황도 적용

일반 영화 및 4DX·ScreenX 할인
스포츠 중계·콘서트 실황도 적용
CJ CGV는 경기도와 경기관광공사가 주관하는 '경기 컬처패스' 사업에 2년 연속 참여한다고 28일 밝혔다.


경기 컬처패스는 경기도민의 문화 예술 향유 기회를 넓히기 위해 마련된 소비지원 사업이다. CGV는 지난해 시범 사업에 이어 올해도 참여해 지원 규모와 대상 콘텐츠를 늘렸다.

우선 1인당 연간 지원 한도가 기존 2만5000원에서 6만원으로 상향 조정됐다. 이용객은 CGV에서 영화 관람 시 티켓 가격에 따라 6000원 또는 1만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.


혜택 적용 범위도 일반 상영관뿐만 아니라 오감 체험특별관 '4DX'와 다면 상영관 'ScreenX' 등 기술 특별관으로까지 확대됐다. 야구 등 스포츠 생중계와 가수 콘서트 실황 영화 등 극장에서 즐기는 비(非)영화 콘텐츠도 할인 대상에 포함됐다.


이용 방법은 간단하다. 경기 컬처패스 모바일 앱을 다운로드해 회원가입과 경기도민 인증을 마치면 할인 쿠폰이 발급된다. 이 번호를 CGV 앱에 등록하면 예매 시 바로 사용할 수 있다.

이수화 CJ CGV B2B사업팀장은 "관객이 합리적인 가격으로 문화생활을 즐길 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

