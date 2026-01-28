본문 바로가기
강원관광재단, '킥오프 워크숍' 개최…'강원 방문의 해' 성공 다짐

이종구기자

입력2026.01.28 08:02

강원관광재단(이하 재단)은 지난 27일 '2026년 강원관광재단 킥오프 워크숍'을 개최하였다.

최성현 강원관광재단 대표가 지난 27일'2026년 강원관광재단 킥오프 워크숍'을 개최하고 있다. 강원관광재단 제공

재단 대회의실에서 진행된 이번 워크숍은 전 임직원이 함께 한 팀이 되어 지난해부터 추진해온 강원 방문의 해를 성공적으로 이어갈 수 있도록 역량을 결집하는 계기로 만들고자 마련되었다.


특히, 2년 차에 접어든 강원 방문의 해를 보다 효과적으로 추진하고자 부서별 핵심 연계사업과 방안을 발표하며 2026년 올 한 해 전사적인 사업 추진 방향성에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

또한 급변하는 대외 관광 환경에 대응하고자 부서별 현안 및 협조사항 등에 대해서도 공유하며, 협업을 통한 재단 내 긴밀한 협력체계를 강화하였다.

강원관광재단이 지난 27일'2026년 강원관광재단 킥오프 워크숍'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 강원관광재단 제공

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 워크숍은 전 직원이 유기적으로 소통하고 움직이며 2026년 강원 방문의 해를 성공적으로 운영하기 위한 의지를 함께 다진 자리로써, 'K-글로벌 관광수도 강원특별자치도'로 도약하고자 전 직원이 함께 노력하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
