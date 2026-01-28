트럼프, 韓 관세인상 질문에 "한국과 함께 해결책 마련"

하루만에 협상모드…인상철회 여지

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 자신이 전날 밝힌 한국산 제품 관세 인상 방침과 관련해 "한국과 함께 해결책을 마련할 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 아이오와로 떠나기 전 취재진의 한국 관세 인상 관련 질문을 받고 "우리는 해결책을 마련할 것"이라고 말했다.

그러면서 "우리는 한국과 함께 해결책을 마련할 것(We'll work something out with South Korea)"이라고 거듭 밝혔다. 이는 한국 정부와의 대화를 통해 관세 인상 방침 철회의 여지를 남긴 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 전날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 한국 국회에서의 대미투자특별법 통과 지연을 비판하며 자동차 등 한국산 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 다시 올리겠다고 밝혔다.

한편 백악관은 트럼프 대통령의 발언의 배경과 의미에 대한 본지 질의에 한국이 관세 인하의 대가로 합의한 약속을 이행하지 않았기 때문이라고 답했다. 백악관 관계자는 "(트럼프) 대통령은 한국에 대한 관세를 인하했지만, 한국은 그 대가로 자신들이 하기로 한 약속(end of the bargain)을 이행하는 데 있어 아무런 진전도 이루지 않았다"고 주장했다. 다만 이 관계자는 구체적인 배경이나 관세 인상 시기 등에 대해선 답변하지 않았다.





