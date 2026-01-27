본문 바로가기
SRT 설 티켓 교통약자 예매율 79.4%…28~29일 전국민 예매

박준이기자

입력2026.01.27 18:28

수정2026.01.27 18:29

좌석 20% 6만5846석 우선 배정

수서고속철도(SRT) 운영사 에스알(SR)은 지난 26일부터 이틀간 경로·장애인·국가유공자를 대상으로 설 명절 SRT 승차권 우선 예매를 진행한 결과 예매율 79.4%를 기록했다고 27일 밝혔다.


SR은 설 명절 기간 SRT 전체 공급 좌석 32만9230석의 20%인 6만5846석을 교통약자 대상 우선 예매로 배정했다. 이 중 5만2271석이 판매됐다.

SRT. 연합뉴스.

SRT. 연합뉴스.

우선 예매 기간 PC, 모바일을 통한 온라인 예매와 전화로 예약한 승차권은 다음 달 4일까지 반드시 결제해야 한다. 기간 내에 결제하지 않은 승차권은 자동 취소된다.


전화로 승차권을 예매한 경로·장애인·국가유공자는 주민등록증·복지카드·유공자증 등 본인확인이 가능한 신분증을 소지하고 역 창구에서 결제해야 승차권을 발권할 수 있다.


SR은 오는 28~29일 전 국민을 대상으로 설 명절 승차권 예매를 진행한다. 28일은 경부선·경전선·동해선을, 29일(목)엔 호남선·전라선 승차권을 예매할 수 있다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
