[포토] 트럼프 관세 관련 뉴스 지켜보는 딜러

조용준기자

입력2026.01.27 09:50

[포토] 트럼프 관세 관련 뉴스 지켜보는 딜러
한국산 제품에 대한 관세를 무역합의 이전으로 되돌리겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 코스피가 하락 출발했지만 반등에 성공한 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 트럼프 관세 관련 뉴스가 나오고 있다.





