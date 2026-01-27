금투협, '금융투자회사 내부회계 관리' 과정 개설

금융투자협회 금융투자교육원은 회계업무 담당자를 위한 '금융투자회사 내부회계 관리' 집합 과정 교육생을 다음달 24일까지 모집한다고 27일 밝혔다. 개강일은 3월 27일이다.

이 과정은 금융투자회사에서 회계 업무를 수행하는 실무자를 대상으로 하며 내부회계관리제도와 회계기준 개정 사항, 주요 이슈를 중심으로 교육함으로써 내부회계 운영 역량과 감사 대응 능력을 제고하고 회계 제도 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 설계됐다.

특히 내부회계관리제도의 운영·평가·보고에 요구되는 기본 원칙과 실제 사례를 중점적으로 다루며 해당 분야 전문가로 구성된 강사진이 교육을 진행함으로써 관련 업무 담당자들의 실무 이해도와 전문 역량 제고에 도움이 될 것으로 기대된다.

교육 기간은 3월 27일 8시간이며 여의도 금융투자교육원에서 주간(9~18시)에 진행된다. 수강 신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>