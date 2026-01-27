포스코퓨처엠, 美 팩토리얼 투자…전고체 배터리 시장 선점

양해각서 체결 이후 협력 더 강화

"독보적 경쟁력 확보"

포스코퓨처엠이 미국 전고체 배터리 업체인 팩토리얼에 투자에 나선다.

포스코퓨처엠은 지난 7일 미국 팩토리얼과 투자계약을 체결하고 26일 투자금 납입을 완료했다고 27일 밝혔다. 지난해 11월 양사가 전고체 배터리 기술개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결한 데 이어 협력 관계를 한층 더 강화한 것이다.

세종시 소재 포스코퓨처엠 기술연구소 직원이 양극재 시험생산을 위한 파일럿 설비를 가동하고 있다. 포스코퓨처엠

팩토리얼은 미국 매사추세츠주에 본사를 둔 전고체 배터리 업계의 선두주자로 미국증시 상장을 추진하고 있다. 국내에서는 충남 천안에 전고체 배터리 파일럿 공장을 운영하며 사업을 본격화하고 있다.

포스코퓨처엠은 이번 투자를 통해 전고체 배터리 시장의 성장에 대비한다는 방침이다. 전고체 배터리는 기존 액체전해질 대신 고체전해질을 사용함으로써 에너지 밀도와 안전성이 우수해 배터리 시장의 판도를 바꿀 게임체인저로 주목받고 있다. 팩토리얼은 이번 투자로 고품질의 전고체 배터리 소재를 안정적으로 확보하는 한편 배터리 제조 경쟁력도 강화한다는 방침이다.

포스코퓨처엠은 팩토리얼과 배터리용 양극재 샘플 시험을 진행해왔다. 포스코퓨처엠이 개발 중인 전고체 배터리 소재는 자율주행 전기차, 도심항공교통 등 차세대 모빌리티는 물론 휴머노이드, 로보틱스 등 피지컬 인공지능(AI) 시장에서도 적용될 수 있을 것으로 예상된다.

홍영준 포스코퓨처엠 연구소장은 "한층 발전된 파트너십을 통해 전고체 배터리 시장 개화에 발맞춰 독보적인 경쟁력을 확보할 수 있게 될 것"이라고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



