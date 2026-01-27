본문 바로가기
CGV, 오스카 화제작 다시 본다…'씨너스'·'원 배틀' IMAX 상영

이종길기자

입력2026.01.27 08:57

시계아이콘00분 34초 소요
내달 3일까지 '아카데미 기획전 프리뷰'

CGV는 오는 28일부터 다음 달 3일까지 '아카데미 기획전 프리뷰 상영'을 진행한다고 27일 밝혔다. CGV 아트하우스가 매년 주최하는 정식 기획전에 앞서 마련한 사전 프로그램으로, 올해 오스카에서 기술적으로 주목받은 화제작 두 편을 엄선해 선보인다.


상영작은 폴 토마스 앤더슨 감독의 '원 배틀 애프터 어나더'와 라이언 쿠글러 감독의 '씨너스: 죄인들'이다. 두 작품 모두 일반관이 아닌 IMAX, 스크린X 등 기술 특별관 포맷으로 관객을 맞는다.

리어나도 디캐프리오가 주연하고 폴 토마스 앤더슨 감독이 연출한 '원 배틀 애프터 어나더'는 이번 아카데미에서 작품상·감독상·남우주연상 등 열두 부문 후보에 올랐다. CGV 측은 "초대형 스크린을 통해 박진감 넘치는 카체이싱 액션을 생생하게 즐길 수 있을 것"이라고 설명했다.


'씨너스: 죄인들'은 아카데미 역사상 최다인 열여섯 부문 후보에 지명된 작품이다. 1930년대 미국 미시시피주를 배경으로 한 이야기를 IMAX와 스크린X 포맷으로 전달해 확장된 시각적 경험을 제공한다.


상영관은 CGV용산아이파크몰, 왕십리, 인천, 울산삼산, 센텀시티 등 전국 주요 지점이다. 예매는 CGV 모바일 앱과 홈페이지에서 할 수 있다.

한편 주요 후보작을 소개하는 '2026 아카데미 기획전'은 다음 달 열릴 예정이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

