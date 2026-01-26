이해찬 전 총리 장례, 27일부터 5일간 기관장·사회장으로 엄수

상임 장례위원장은 김민석 국무총리

정부 측 실무 지원 행안부·민주평통

정부가 고(故) 이해찬 전 국무총리의 장례를 사회장과 기관장을 결합한 형식으로, 27일부터 오는 31일까지 5일간 진행한다.

행정안전부는 26일 "이해찬 전 총리 서거와 관련해 유족의 뜻을 받들어 장례 형식은 사회장으로 한다"며 "대통령 직속 민주평화통일자문회의 기관장을 결합해 장례를 지원하기로 했다"고 밝혔다.

사회장이란 국가와 사회 발전에 공적을 남긴 인사가 사망했을 때 각계각층의 인물들과 함께 장례위원회를 구성해 거행하는 장례 의식을 말한다.

장례 기간은 27일부터 오는 31일까지 5일간 진행하고, 정부 측 실무 지원은 행안부와 민주평통 사무처가 담당한다.

상임 장례위원장은 김민석 국무총리가 맡기로 했고, 시민사회 및 정당 상임공동 장례위원장은 백낙청 서울대 명예교수와 정청래 민주당 대표로 정했다.

공동 장례위원장으로는 각 정당 대표와 각계 사회 원로가 참여할 예정이다.

상임 집행위원장은 조정식 대통령 정무특보, 공동 집행위원장은 조승래 민주당 사무총장과 윤호중 행정안전부 장관, 방용승 민주평통 사무처장으로 각각 구성했다.

그 외 장례위원회 구성은 유족과 정부, 정당, 사회단체 등이 협의하여 정할 계획이다.





