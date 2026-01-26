정은경 보건복지부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 제1차국민연금기금운영위원회에 참석, 발언2026.1.26 조용준 기자
꼭 봐야할 주요뉴스"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 발언하는 정은경 복지부 장관
2026년 01월 26일(월)
정은경 보건복지부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 제1차국민연금기금운영위원회에 참석, 발언2026.1.26 조용준 기자
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송
"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북
걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다는 감염병 인도서 확산
"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'
"적금 탔어, 주식 좀 추천해봐" 온갖 질문에 대박 난 줄 알았는데…'특단대책' 나선 오픈AI
"다시는 삿포로 안와"…홋카이도 기록적 폭설에 7000명 발 묶여
"수도권 떠난 청년 취업자들, 6개월 버티면 720만원 더"
"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'
'나야, 주인공' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 인기도 폭발했다