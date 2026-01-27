유한건강생활 ‘뉴오리진 당당’, 혈당유산균 첫 식약처 ‘푸드QR’ 서비스 실시

네이버 쇼핑라이브 통해 신제품 출시 기념 구매 혜택 및 이벤트 마련

유한건강생활(대표 손정수)은 혈당유산균 '뉴오리진 당당'에 식품의약품안전처가 추진하는 실시간 식품 정보 확인 서비스인 '푸드QR' 서비스를 본격적으로 도입했다고 밝혔다.

푸드QR은 제품 패키지에 인쇄된 QR코드를 스마트폰으로 인식해 식품 정보를 즉각 확인할 수 있는 서비스다. 식약처는 2024년 시범사업을 기점으로 건강기능식품과 식품첨가물 등에 우선 적용하고 있으며, 향후 농축수산물 및 조리식품을 포함한 전 식품군으로 범위를 넓힐 계획이다. 소비자는 이를 통해 원재료명, 영양성분, 알레르기 유발 물질, 섭취 시 주의사항 등 필수 정보를 한눈에 파악할 수 있다.

유한건강생활에서 푸드QR을 처음 도입한 '뉴오리진 당당'은 식약처로부터 '식후혈당감소'기능성을 인정받은 개별인정형 프로바이오틱스 락티플란티바실러스 플란타룸 HAC01 균주를 주원료로 사용한 혈당유산균 제품이다. 해당 균주는 인체적용시험 결과, 식후 2시간 혈당 수치와 당화혈색소 수치의 유의미한 감소가 확인된 바 있다.

한편, '뉴오리진 당당'은 신제품 출시를 기념해 오는 27일 오전 11시부터 12시까지 네이버 쇼핑라이브를 진행한다. 방송 중 90일분 구매 고객에게 3만원 상당의 뉴오리진 당당 10일분 본품을 증정하고, 구매 인증 이벤트, 소통왕, 퀴즈 등 참여형 이벤트도 함께 진행된다.

유한건강생활은 소비자들이 제품을 선택하는 과정에서 필요한 정보를 더욱 쉽고 정확하게 전달하기 위해 푸드QR을 도입했다. 제품 포장지에는 공간 제약이 있어 모든 정보를 담기 어렵기 때문에, QR 기반의 정보 제공을 통해 소비자들의 정보 접근성을 높이는데 주력하고 있다.

유한건강생활 관계자는 "푸드QR 도입으로 소비자들이 제품에 대한 정확한 정보를 더욱 손쉽게 확인할 수 있게 됐다"며 "소비자들에게 신뢰할 수 있는 안전한 정보를 효과적으로 전달하기 위해 푸드 QR 적용 품목을 점차 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





